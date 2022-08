Ivan Granatino batte tutti e va primo nelle tendenze di YouTube con il video della sua versione di “Obsesion”

Ivan Granatino Obsesion testo della versione “made in Italy” del celebre brano del 2002 degli Aventura.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato qui dell’uscita del nuovo singolo di Ivan Granatino, la cover di Obsesion in duetto con Giusy Attanasio. Il brano è uscito il 5 agosto sulle piattaforme digitali mentre il videoclip è fuori dall’1 agosto.

E proprio ieri, 7 agosto 2022, a meno di una settimana dall’uscita, il clip diretto da Ferdinando Esposito è balzato al primo posto delle tendenze musica di YouTube con un totale di oltre 800.000 views in soli sei giorni.

Con questo risultato Ivan Granatino, ormai sempre più lanciato anche al di fuori dal territorio partenopeo, ha superato il visual video del nuovo singolo di Luchè, la parodia di Shakerando di Rhove e Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Qui a seguire testo e video del brano.

Ivan Granatino Obsesion testo e video del singolo con Giusy Attanasio

PRONTO!!

SHHH, SIENTEME

SONGH’E CINCHE D’A MATINA STO ‘NTERRA MARGELLINA

PENSANNO CA SI BELLA E’ CA ME FAJE ‘MPAZZI’

SI DORMO E’ ‘NU CASTIGO ST’AMMORE E’ ‘NU SULLIEVO

FINCHE’ TU NUN SI ‘A MIA NUN AGGIO PACE CHIU’

CHILL’ATO NUN E’ AMMORE L’AMMORE CHILLO OVERO

CA TE FA’ A PIEZZO ‘O CORE COMME E’ SUCCIESO A ME

E’ ‘O SAJE CA IO NUN M’ARRENNO E’ FORTE STA PACIENZA

LEVAMMO STA DISTANZA VIENE CURRE ADDU ME

T’ASPETTANO CHIST’UOCCHIE C’ASPETTANO ‘O MUMENTO

MIETTETE ‘NU VESTITO E’ VIENE APPRIESSO A ME

NO, NUN E’ N’AMMORE, CHELLO CA SIENTE, SI CHIAMMA OSSESSIONE

E’ N’ILLUSIONE, CHE STA DINT’A MENTE,

E’ ME TURMIENTE, MA IO A N’AMMORE VOGLIO ‘O CORE

MO ME VESTO BELLO E’ SCENGO C’A MACCHINA IMPORTANTE

E’ ASPETTO SOTTO ‘A CASA FINCHE’ NUN SCINNE TU

E’ FACCIO SEMPE ‘O NUMMERO FINCHE’ NUN ME RISPUNNE TU

E’ SCETO A TUTTO ‘O MUNNO AMO T’O ‘GIURO NUN C’E A FACCIO CHIU’

FACEVO SEMPE ‘O BRAVO SUFFREVO E’ T’ASPETTAVO

‘NA COSA ESAGERATA VENIVE PRIMMA E ME

E MUORZE ‘NCOPP’E MANE, E BRIVIDI INT’E VENE

NUN POZZO TENGO A ‘N’ATO

E’ ‘O CORE FA’ ‘O DUMMORE

NO, NUN E’ N’AMMORE, DINT’A LL’UOCCHIE STA ‘O DOLORE CHELLO CA SIENTE, TE SENTO SI CHIAMMA OSSESSIONE

E’ N’ILLUSIONE, DOPPE E TE NIENTE C’E STA’ CHE STA DINT’A MENTE, E’ ME TURMIENTE, MA IO A N’AMMORE VOGLIO ‘O CORE

T’O GIURO C’E AGGE PRUVATO MA NUN ME PASSA

IO NUN A VOGLIO A N’ATA, A TE PE’ CIENTE VITE

NEMMENO ‘O MEGLIO AMICO, ME PO FA’ SCURDA’ E TE

SO’ FOGLIA MIEZ’O VIENTO, SI L’UNICO PENSIERO

‘O MEGLIO E CHIST’AMMORE L’E A PRUVA’

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE

NUN E’ AMMORE, CHIST’AMMORE, SOLO N’OSSESSIONE