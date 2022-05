Ivan Granatino live? Un bambino alle giostre! Il nostro racconto della data Zero al Teatro Augusteo di Napoli

Ivan Granatino live. La sua stella è in ascesa continua da ormai oltre 10 anni a questa parte. Due album all’attivo, una miriade di concerti nell’epoca pre-covid che non vede l’ora di riprendere, una serie di collaborazioni che spaziano dai più grandi dell’attuale panorama della canzone partenopea fino ai nomi noti del pop/rap/urban nostrani, ultima in ordine di tempo Ivana Spagna che per lui si è lasciata trascinare in un mondo reggaeton che non le era certo familiare.

Lui è Ivan Granatino, che finalmente può dar sfogo a quella voglia di live tanto agognata in questi due giri di calendario appena trascorsi e ripartire con una suggestiva data zero in quel dell’Augusteo, lo storico teatro napoletano, svoltasi ieri 9 Maggio 2022 e che qui vi raccontiamo.

Ed il racconto è quello di una vera e propria festa: Ivan chiama la comitiva di amici che sono stati punti salienti, momenti di una carriera che, siamo pronti a scommettere, ha ancora tanto da regalargli, per donare al pubblico ( tappa sold out ndr ) quasi 4 ore di musica, effetti visivi, balli, sorprese.

Il ritorno al live avrebbe potuto spaventare… macchè! Granatino sembra un bambino a cui regali una giornata alle giostre; le guarda tutte, le vuole provare tutte, anche quelle più ardite, attirato dalle luci, i suoni, le urla o le risate delle persone.

IVAN Granatino live 2022

Tutto è presentato con una voce fuori campo che, manifestata da una maschera sui vari ledwall del palco, propone tutto come una partita al tanto discusso squid game, con i ballerini che mimano le varie regole via via impartite ed i musicisti, Corrado Calignano al basso, Angelo Picone alla batteria, Max D’Ambra alle programmazioni e tastiere e Diego Leanza alle chitarre, che al pario dei danzatori, sono vestiti a tema.

Poi entra lui, fra giochi di luci ( molto belle ), un’ ascensore piazzata immediatamente dietro il palco, palco di cui prende subito possesso: è suo, nessuno glielo può togliere!

E come vi dicevo prima? Il bambino vuole provare tutte le giostre? Ed ecco allora tutto il repertorio, senza risparmiarsi. Si parte con quelle che possono fare anche i bambini, tutti i successi da visualizzazioni sul tubo ( ormai è il vero termometro di un successo ), quelli easy, che spaziano da Mentirosa Mia a Caramella e Me LlAma, con annesso ospite un non poco emozionato Blair fino all’ultimo lancio di appena una settimana fa, quella Napoli Cuba che lo vede duettare con l’italica icona della discodance Spagna ( assente però fra gli ospiti ), passando per gli omaggi all’amata città di Napoli con ‘O Surdato ‘Nnamurato o quelli ad uno dei mentori , Gigi D’Alessio, con cui ha già più volte collaborato.

E poi ci sono le giostre per tutta la famiglia, dove non a caso arrivano fratelli e sorelle di questo viaggio in musica; Moreno è l’ospite che non ti aspetti ( i due rivelano un’amicizia che si perde negli anni ) con cui propone Pablo Escobar incastonata fra l’evocativa A Guagliona D’O Core e la sensuale Spuoglieme. E poi il trittico tutto al femminile con una sexy e al contempo fine Marsica per Te Penso Sempre, una passionale Emiliana Cantone per Mai Love e l’iconica Ida Rendano per la cantatissima dal pubblico in sala Vicino E Sentimenti.

Tutte padrone della scena, tutte osannate ed impiegate col mattatore della serata in un cercarsi di mani, sguardi, ammiccamenti che infiammano il pubblico. E poi ci sono i fratelli, il duo Moderup per Ammore, Vincenzo Bles a rappare, anzi mi si conceda “freestylare” su Guagliuncè e soprattutto Rosario Miraggio la cui caldissima voce manda in visibilio il pubblico sulle note di Quando Un Amore Se Ne Va.

E poteva mancare il giro con papà? Certo che no! Dall’ascensore arriva colui che prima di tutti ha scommesso su Granatino, Franco Ricciardi. E la scommessa è stata plurima visto che il più giovane collega è stato per lui negli anni spalla, poi supporter, in fine autore ed arrangiatore, e più di tutto un buon figlioccio. Insieme i due danno vita ad un suggestivo medley fatto i diversi successi ottenuti assieme da Buongiorno Napoli a Standby, chiudendo con A Mezzanotte. Inutile dire che il pubblico non è rimasto a sedere, era impossibile.

Ma il luna park non è tale se mancano le montagne russe, i rollercoaster per quelli che cercano l’adrenalina pura. E’ li che Ivan da inaspettatamente il meglio di se con canzoni che si spostano dal mondo del divertissement per approdare in territori intimi fra sali e scendi vocali e bisogno interpretativo che prevede che mimica, sentimento, recitazione abbiano la meglio su casini e salti. Le prove di Vulevo o L’Addore Forte D’o Mare sono affrontate con coraggio e voglia di stupire; e ci riesce.

E lo zucchero filato finale è la trascinante Viene Appriesso A Me, su cui trattiene a fatica l’emozione di una giornata di gioia, su cui piovono i ringraziamenti e l’invito alle prossime tappe, giacché il luna park adesso diventa itinerante… finalmente!

Però, ai margini di un resoconto dovuto, mi si permetta di scrivere che la vera vittoria di Ivan Granatino è stata la presenza di sua moglie ( stanno insieme praticamente dalla vita tutta ) e dei suoi bambini che hanno ballato tutta la serata e che poi fra gli applausi scroscianti ha anche invitato a salire sul palco. La vera vittoria è un successo che puoi condividere con chi popola la tua vita, catalizza i tuoi sforzi reali, per cui senza, anche questa giornata alle giostre, sarebbe stato un banale pomeriggio di divano e telecomando.

Vai Ivan, nuovo giro, nuova corsa!

Qui a seguire la scaletta dello show di Ivan Granatino.