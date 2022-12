Ivan Granatino lancia il nuovo singolo latino “Chesta notte”

Ivan Granatino lancia un nuovo singolo latino, dal titolo Chesta notte. Il brano, disponibile in tutti i digital store dal 25 novembre 2022, unisce la musica spagnola e quella napoletana.

L’artista continua i suoi esperimenti con i vari generi, in un percorso di contaminazioni. Ad agosto, aveva pubblicato la cover del famosissimo brano degli Aventura, Obsesión. ‘Nterra Margellina – questo il titolo della cover – è rimasta prima in tendenza su YouTube per due settimane, superando 10.000.000 di visualizzazioni; e ha ottenuto anche 1.100.000 streaming su Spotify.

Chesta notte (Napule Allucca/Believe Digital) è il secondo singolo consecutivo che Ivan Granatino dedica alla musica latina.

“La musica spagnola e la musica napoletana” – dice l’artista a proposito del brano – “si fondono in una sola lingua irresistibile. Voglio attestare quanto a Napoli sia ancora forte il legame con la Spagna e la sua lingua nella cultura musicale. Un legame che affonda le sue radici nella storia e in particolare, nelle diverse dominazioni spagnole che hanno lasciato in eredità anche i nomi ai quartieri napoletani. Chesta notte è un brano che sa di sensualità e che invita al ballo, alla seduzione, al divertimento, raccontando una storia di vita quotidiana”.

Chesta notte è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube, diretto da Ferdinando Esposito.

Ivan Granatino – chesta notte – video

Chesta notte, il testo

E GIÀ M’HANNO AVVISAT CA’ O’ GUAGLIONE

CA’ FAJE AMMORE NUNN’ E’ BUONO

CA ‘A TE TE VOLL ‘ O SANGHE DINT ‘ ‘E VENE

E ISSO E’ FRIDDO ‘E CORE

E NUN SO’ ESAGERATO SI TE DICO

CA JE SONGHE N’ATA COSA

CA SI STISSE CU’ ME

JE T’APPICCCIASSE ‘O FUOCO DINT’ ‘O CORE

CHESTA NOTTE TE VULESSE INT’ ‘O LIETTO

MA TU STAJE ‘NZIEME A ISSO

E NUN PUÒ ESSERE ‘A MIA

E CE PENZO, NUN SAJE QUANTO CE PENZO

CA’ MO’ STAJE ‘NZIEME ‘A ISSO

E DICE N’ATA BUCIA

APPIENNELO E VIENE ADDÚ ME

OSSAJE BUONO CA’ ‘ O MEGLIO PE’ TE SO’ SUL’JE

JE VOGLIO FA’ AMMORE CU’ TE

FIN’ AJERE M’É DITTO CU’ TE VOGLIO MURÌ

TU NUN ME SCUORDE HA HA HA

NUN ME SO’ RASSIGNATO

JE CE CREDO CA’ TU CHIAMME N’ATA VOTA

E MENTRE SAGLIE ‘E SCALE

SONNO CA’ MA ARRIVA ‘O SQUILLO TUOJE

CHESTA NOTTE TE VULESSE INT’ ‘O LIETTO

MA TU STAJE ‘NZIEME A ISSO

E NUN PUÒ ESSERE ‘A MIA

E CE PENZO, NUN SAJE QUANTO CE PENZO

CA’ MO’ STAJE ‘NZIEME ‘A ISSO

E DICE N’ATA BUCIA

APPIENNELO E VIEN ADDU’ ME

OSSAJE BUONO CA’ ‘ O MEGLIO PE’ TE SO’ SUL’JE

JE VOGLIO FA’ AMMORE CU’ TE

FIN AJERE M’E’ DITTO CU’ TE VOGLIO MURÌ

EEEE JE VOGLIO ‘O MEGLIO PE’ TE

MA ‘O MEGLIO PE’ TTE SONGHE JE

FACIMM AMMORE ADDO’ CE HAMMO GIURATO PE’ SEMPE JE E TE PE’ SEMPE JE E TE PE’ SEMPE

È LA’ CA’ S’É FERMATO ‘ O TIEMPO DINT’A NU’ MUMENTO JE E TE PE’ SEMPE JE E TE PE’SEMPE

CHESTA NOTTE TE VULESSE INT’ ‘O LIETTO

MA TU STAJE ‘NZIEME A ISSO

E NUN PUÒ ESSERE ‘A MIA

E CE PENZO, NUN SAJE QUANTO CE PENZO

CA’ MO’ STAJE ‘NZIEME ‘A ISSO

E DICE N’ATA BUCIA

APPIENNELO E VIEN ADDU’ ME

OSSAJE BUONO CA’ ‘ O MEGLIO PE’ TE SO’ SUL’JE

JE VOGLIO FA’ AMMORE CU’ TE

FIN AJERE M’E’ DITTO CU’ TE VOGLIO MURÌ