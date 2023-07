Irama & Rkomi calano l’asso per l’estate. Fuori il video ufficiale di “Sexy” con Guè

Irama Rkomi Sexy testo e significato del brano.

Venerdì scorso, mentre Hollywood, primo estratto dal Joint album di Filippo e Mirko saliva fino ad entrare nella Top 10 dei brani più trasmessi dalla radio italiane, il 7 luglio usciva il disco intitolato No stress (qui la recensione).

Come focus track, ovvero la traccia usata per il lancio del disco sulle piattaforme digitali, è stato scelto Sexy. Nel brano i due duettano con Mr. Featuring… Guè.

Nel giorno di debutto il disco della coppia non ha raggiunto grandissimi numeri collezionando un totale di 1.061.806 stream su Spotify, numeri che salgono a 1.391.400 se si sommano quelli del singolo Hollywood relativi al 7 luglio.

Numeri che nella giornata successiva, sabato 8 luglio, sono scesi ad un complessivo di 687.528 per i 9 brani (su 11) rimasti in Top 200.

Irama Rkomi Sexy significato del testo e video

I due amici scelgono di coinvolgere Guè nel pezzo più sensuale del disco, quasi una versione “sporca” di Sexyback di Timberlake.

Un brano che sottolinea la sensualità e la carica sessuale di una ragazza che li fa letteralmente impazzire.

Il pezzo, scritto da Irama, Rkomi, Guè, Giuseppe Colonelli, R. Lamanna e M. Corvino, è prodotto da Robert Ner.

Sexy Ah

Quando lei vuole, è così sexy Ah

Con due parole è così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così sexy Ah, ah, ah

Sexy

Quando mi vuole, è così sexy Ah

La voce sua è così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così Ah, ah, ah

Voglio un basso che ti porti via la faccia

Io non cerco coca, voglio un basso che ti porti via dal ca**o

Non sai cosa mi chiedono in DM

Han tutti un amichetto che non balla senza almeno un grammo di M

Diavolo, mo stammi lontano, oh

Oggi marchi male, il contrario di Cannavaro, oh

Oggi marco Carola, non hai un cazzo da fare

La faccia come una grata, la guardo e la vuoi tirare

Sto bene, appena mi è

Oh-oh-oh

salita l’ecstasy

Oh-oh-oh

Dovevo prendermi te

Cura di Fentanyl

Oh-oh-oh

vai fuori, aspettami Oh-oh-oh

Da sola e dopo portami con te, yeah

Sexy

Quando lei vuole, è così sexy Ah

Con due parole è così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così sexy Ah, ah, ah

Sexy

Quando mi vuole, è così sexy Ah

La voce sua così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così Ah, ah, ah

G-U-È

Scopo come se vendessi come Rkomi

O fossi figo come Irama, per fare due nomi Ah ah

A rappare sono Dio, dovevo nascere a Betlemme

Faccio denaro come doppia M Yeah

Per questo tutto parte dai DM, di botto Ah

Ti stai spogliando su una Serie 8, BM’

Messi come Conor a Las Vegas Ahah

E tu sei troppo sexy per un mercoledì, Ortega

Baby, mi cerco la neve

La luna è di miele Ah

Il cielo d’argento e sta cadendo nel bicchiere

Che sguardo crudele Ah

Ho voglia di bere Ah

In macchina insieme finché non avrò più sete

Yes, fuck yeah

Sexy

Quando lei vuole, è così sexy Ah

Con due parole è così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così sexy Ah, ah, ah

Sexy

Quando mi vuole, è così sexy Ah

La voce sua così sexy Ah

Quando fa l’amore, è così Ah, ah, ah