Irama e Rkomi concorrenti nel cast di Celebrity Hunted 3: ecco il cast al completo

Due fra gli artisti italiani più amati del momento hanno deciso di accettare una nuova sfida che, per qualche tempo, li porterà lontano dagli impegni musicali: stiamo parlando di Irama e di Rkomi, che sono stati ufficialmente ingaggiati per partecipare alla terza edizione di Celebrity Hunted 3.

Irama e Rkomi, che di recente hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022 rispettivamente con Ovunque sarai e Insuperabile, saranno in coppia nell’adventure show di Amazon Prime Video che vede un gruppo di vip in fuga da alcuni spietati “Cacciatori” che si metteranno sulle loro tracce in giro per l’Italia.

In questa nuova avventura Irama e Rkomi non saranno soli ma dovranno confrontarsi, in coppia, con un nutrito gruppo di altri agguerriti concorrenti. A partecipare alla terza stagione di Celebrity Hunted ci saranno infatti anche Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, Marco D’Amore e Salvatore Esposito noti per i loro ruoli da camorristi nella serie “Gomorra” e Luca Argentero con la moglie Cristina Marino. L’unica concorrente che gareggerà tutta da sola sarà la comica Katia Follesa.

Per due settimane, i concorrenti dovranno fuggire dai “servizi segreti” che saranno sulle loro tracce e che seguiranno i loro spostamenti per cercare di fermare la loro corsa.

Almeno per il momento Amazon Prime Video ha annunciato soltanto il cast dello show e non quando andrà effettivamente in onda. Quello che sappiamo per ora, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, che le riprese di Celebrity Hunted 3 sono iniziate proprio in questi giorni a Firenze.

Qui sotto potete recuperare la prima foto di gruppo di Celebrity Hunted 3.