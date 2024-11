In trappola tra il desiderio di connessione e la solitudine: “Serve Amore”, il nuovo singolo di Tredici Pietro e Irbis

Fuori da venerdì 1° novembre su tutte le piattaforme digitali “Serve Amore“, il nuovo singolo di Tredici Pietro con Irbis, per Sony Music Italy/ Epic Records.

Il brano racconta di una persona bloccata tra il desiderio di avere una connessione con gli altri e la solitudine che a volte sovrasta tutto, e unisce pensieri esistenziali alla ricerca di qual è il vero senso dell’amore.

Tredici Pietro anima il pezzo con le sue barre serrate, e Irbis aggiunge un tocco raffinato che rende la canzone ancora più sincera, mostrando come le cose non vanno mai come vorremmo, e a volte siamo noi stessi a complicare ancora di più i rapporti con le persone che ci circondano.

Il testo è ricco di immagini forti, che descrivono la confusione che si crea muovendosi tra sogni, amore, difficoltà e spesso senso di vuoto.

Dopo i singoli “Big panorama” e “HIGH“, Tredici Pietro torna con il nuovo brano “Serve Amore“, che preannuncia un progetto più grande, dove continua a sperimentare nel suo percorso da solista.

Questi pezzi segnano infatti una svolta dopo la sua collaborazione con Lil Busso e il grande successo ottenuto con il loro joint-album “Lovesick“, uscito a dicembre 2022, che unisce jersey club, chill pop e hip hop.

