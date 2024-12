In attesa del debutto tra i Big del Festival di Sanremo 2025, Bresh annuncia l’atteso ritorno live con due date nei palasport

Dopo il successo del tour sold-out del 2023 e in attesa del suo debutto tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, Bresh annuncia l’atteso ritorno live con un tour che nel 2025 lo vedrà esibirsi, per la prima volta, in due dei palasport più importanti d’Italia, ovvero il Palazzo dello Sport di Roma e l’Unipol Forum di Assago (MI).

BRESH TOUR 2025: LE DATE

Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport

@ Palazzo dello Sport Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum

BRESH: DA SANREMO 2025 AI PALASPORT

Con 24 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Bresh è uno dei cantautori più apprezzati della nuova generazione e vanta oltre 3 milioni di ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, Angelina Jolie con quasi 110 milioni 850 mila di stream. Seguono Guasto D’Amore con poco più di 95 milioni 300 mila stream, Altamente Mia con 44 milioni di stream, Il Meglio di Te con 43 milioni di stream e Torcida con quasi 41 milioni 500 mila stream.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI