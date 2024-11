In attesa dei due speciali eventi live del 2025, Gazzelle annuncia l’uscita del nuovo singolo “Come il pane”

Gazzelle, “Come il pane“: testo e significato del nuovo singolo

Fuori da venerdì 29 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Come il pane“, il nuovo singolo di Gazzelle, per Maciste Dischi/Warner Music Italy.

Il cantautore smorza così l’attesa per i due speciali e imperdibili eventi live che ha in programma il prossimo anno: sarà al Circo Massimo di Roma il 7 giugno 2025 e il 22 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano.

Dopo che lo scorso anno ha calcato il palco dello Stadio Olimpico di Roma e quest’anno quello del Festival di Sanremo, Gazzelle è pronto per questi altri due eventi importanti, in due città a cui è particolarmente legato, entrambe prime volte per lui.

gazzelle – come il pane: significato del brano

Con il nuovo brano “Come il pane“, il cantautore torna a farci vedere il mondo attraverso i suoi occhi, in un pezzo che parla delle bugie che ognuno di noi racconta a sé stesso per cercare di stare meglio e mantenere un certo ordine. Quasi sempre però tutto ciò risulta un fallimento e quello che deve succedere succede, le cose si modificano lo stesso, le persone anche, e noi possiamo solo cercare di proteggerci il più possibile.

“Stavo lavorando a questa canzone, senza saperlo, da tutta la vita. Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’” racconta Gazzelle.

gazzelle – come il pane: testo del brano

Foto di copertina di Simone Biavati – Cover singolo di Francesco Croce