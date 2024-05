Gazzelle, pronto al tour estivo, annuncia per il 2025 due grandi eventi live al Circo Massimo e San Siro

Gazzelle tour. Il cantautore ha scelto il palco dell’Arena di Verona, completamente sold out, per annunciare due nuovi, importantissimi, live previsti per il 2025.

Dopo aver consacrato il sogno di calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma la scorsa estate, Gazzelle quest’anno ha debuttato in gara al Festival di Sanremo con il brano Tutto qui. E ora svela al pubblico che nel 2025 arriverà in due location ambitissime: al Circo Massimo di Roma, il 7 giugno, e allo Stadio San Siro di Milano il 22 giugno.

I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti.

Gazzelle tour 2024

In attesa di questo show in calendario per il 2025 ecco le date live dell’estate 2024:

4 luglio 2024 || Padova @ SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

13 luglio 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC – Villa Bellini

20 luglio 2024 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL – Lungomare Paolo Tosti

26 luglio 2024 || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL – Piazza Napoleone

7 agosto 2024 || Gallipoli (LE) OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – Parco Gondar

9 agosto 2024 || Baia Domizia (CE) – @ Arena dei Pini

10 agosto 2024 || Diamante (CS) @ TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

15 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL – Olbia Arena

Foto di copertina di Francesco Prandoni