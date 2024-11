In arrivo il primo feat internazionale di Sarah Toscano sulle note di “Safety Net” di Bea And Her Business

Safety Net parla dell’importanza, per ciascuno di noi, di avere una rete di supporto emotivo, qualcuno in grado di offrirci protezione nei momenti di vulnerabilità. Ed ecco che il tema della rete di sicurezza viene utilizzato come metafora di tutti quei legami che ci aiutano a non cadere, ma anche a restare stabili emotivamente, nonostante gli ostacoli che la vita ci pone innanzi.

La canzone è dunque un invito a riflettere sulla nostra vulnerabilità e sulla necessità di avere accanto qualcuno o qualcosa che ci protegga, facendoci sentire al sicuro.