Imparare a conoscersi, ma senza mai definirsi, mantenendo sempre una “forma liquida”: l’album d’esordio di ceneri

Fuori oggi, venerdì 4 ottobre, su tutte le piattaforme digitali, “Forma liquida“, il disco d’esordio della giovane cantautrice ceneri, per Double Trouble Club, in collaborazione con Island Records/Universal Music Italy.

Irene Ciol, in arte ceneri, ha già pubblicato due EP, “Nello spazio che resta” e “Nella testa degli altri“, che hanno raggiunto in poco tempo milioni di streaming, e torna ora con un nuovo progetto più emotivo e intenso.

Nel disco, anticipato dai singoli singoli “Periferia“, “Senza Stelle” e “Ghiaccio“, si intrecciano melodie acustiche e sonorità moderne, che danno vita a un album pop raffinato, che ruota attorno al concetto dell’imparare a conoscersi, senza però definirsi o darsi dei limiti, ma mantenendo sempre una “Forma Liquida“.

“Negli ultimi anni mi sono sentita cambiare in continuazione, alla ricerca di una mia forma, come l’acqua che non ne ha una sua, ma la cambia in continuazione senza però snaturarsi” racconta l’autrice ceneri.

Ad arricchire il progetto anche la voce di chiello e Golden Years e alla produzione artistica B-CROMA, il duo formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spiaggiari, che hanno deciso di unire strumenti acustici (pianoforte, chitarre, batterie acustiche) a elementi più moderni (sintetizzatori, drum machine, sample), in grado di dare ancora più sfumature alla voce delicata e limpida di ceneri.

Nel disco la cantautrice racconta la sua giovinezza e il passaggio nell’età adulta, attraverso pensieri, ricordi e riflessioni, come la voglia di libertà e di scappare dalla provincia, il superamento delle delusioni d’amore, la responsabilità che cresce sempre di più insieme all’età; si libera completamente delle proprie emozioni.

ceneri, “forma liquida”: la tracklist

Di seguito la tracklist di “Forma Liquida” di ceneri:

La Metà Ghiaccio feat. Chiello Ti Mentirei Neve Sogno Lucido Periferia Senza Stelle Rifugio Salsedine Sei acqua

Clicca qui per ascoltare “Forma Liquida“, l’album d’esordio di ceneri, fuori oggi.