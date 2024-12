Il 2025 di Fedez sarà di fuoco: dopo il ritorno a Sanremo in arrivo la biografia

Fedez ha tutta l’intenzione di essere uno dei protagonisti del 2025. Il rapper, al centro della scena dopo il divorzio da Chiara Ferragni e i relativi strascichi, nel 2025 non solo tornerà in gara al Festival di Sanremo, ma, come svelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, pubblicherà un libro. Una biografia intitolata I giorni migliori dei miei anni peggiori.

Con la fine della sua storia d’amore con la Ferragni, Fedez ha scelto di allontanarsi un po’ dal mondo televisivo e social legato all’era Ferragnez, concentrandosi nuovamente sulla musica, un ambito che, va detto, tormentoni di grande successo a parte era stato un po’ trascurato durante il matrimonio.

Quest’estate, dopo la firma di un nuovo contratto discografico con Warner Music, ha pubblicato Sexy Shop con Emis Killa, seguito da Di Caprio feat. Niky Savage a settembre, e infine nello stesso mese Allucinazione collettiva.

Il prossimo passo sarà il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove debuttò nel 2021 accanto a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome, classificandosi al secondo posto.

A febbraio 2025 tornerà in gara da solista, e subito dopo, a marzo, pubblicherà la sua autobiografia, come rivelato da Gabriele Parpiglia su X.

Dalla schermata condivisa dal giornalista, il libro I giorni migliori dei miei anni peggiori risulta scritto dallo stesso Fedez e viene presentato come:

“Il libro confessione del personaggio italiano più popolare e divisivo. Un racconto senza filtri che ripercorre traumi e cicatrici, passate e recenti. Una biografia con l’efficacia di un libro terapeutico, un self-help che ha la vitalità di una narrazione autobiografica.”

Il titolo del libro è tratto da una delle strofe di Magnifico, uno dei più grandi successi musicali della carriera del rapper (feat. Francesca Michielin).

Composto da 252 pagine, il libro uscirà a marzo per Viva Voce al prezzo di 18,50 euro. Insomma, non resta che attendere, consapevoli che, come sempre accade quando si parla di Fedez, il libro farà sicuramente discutere.