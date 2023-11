I The Kolors annunciano il loro primo live al Mediolanum Forum di Assago

Con un post social i The Kolors hanno annunciato il loro primo concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI), che si terrà mercoledì 3 aprile 2024 (prevendite aperte a partire dalle ore 15.00 di lunedì 13 novembre).

“Il nostro primo Forum. Vorrei farvi sapere quello che sto provando in questo momento, ma le parole non bastano“, ha scritto Stash (frontman della band, ndr) su Instagram.







L’annuncio arriva dopo l’incredibile successo della loro “ITALODISCO” (87.755.638 stream su Spotify), brano certificato triplo disco di platino, di cui i The Kolors hanno pubblicato anche una versione in inglese.

E, a proposito di certificazioni, il loro secondo album in studio (“OUT“, 2016) ha ottenuto quattro dischi di platino, mentre i singoli “Everytime” (2015), “Pensare male” (2019) con Elodie e “Cabriolet Panorama” (2021) sono stati certificati disco di platino. Disco d’oro, invece, per “Me Minus You” del 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@alex_thekolors)

The Kolors: in attesa del live al mediolanum Forum, Stash approda sul grande schermo

In attesa del live al Forum di Assago, Stash approda sul grande schermo, prestando la sua voce a Branch, uno dei due protagonisti del film d’animazione Dreamworks “Trolls 3 – Tutti insieme“.

Il film – nella cui versione originale i personaggi principali sono doppiati da Anna Kendrick e Justin Timberlake – vede anche Lodovica Comello nei panni di Poppy ed è già disponibile nelle sale cinematografiche.