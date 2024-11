I SIAE Music Awards tornano a Milano con la conduzione di Amadeus

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 23 novembre, alle ore 19.30, al Superstudio Più (Via Tortona 27) di Milano tornano i SIAE Music Awards – ovvero i premi della creatività musicale, che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero – con la conduzione di Amadeus.

“La musica mi ha sempre accompagnato, dagli esordi in radio negli anni ’80 ai grandi appuntamenti televisivi come il Festival di Sanremo. Tutto questo – ha spiegato il conduttore – mi ha dato nel tempo la possibilità, non solo di amare sempre più la musica italiana, ma anche di conoscerne e riconoscerne le potenzialità e la forza. Sono molto contento di essere stato chiamato a condurre questa serata dedicata alla celebrazione degli autori e degli editori italiani. I SIAE Music Awards sono il riconoscimento di un’eccellenza che il mondo ci invidia e con cui al mondo ci raccontiamo“.

E se Amadeus sarà al timone del programma, LaTarma Entertainment si occuperà della direzione artistica e creativa, mentre Live Nation curerà la produzione, lo chef Carlo Cracco il catering e il Maestro Valeriano Chiaravalle l’accompagnamento live.

“Dopo il successo della prima edizione, siamo ancora più convinti che premiare gli Autori e gli Editori dei brani più ascoltati, ballati, cantati e riprodotti sia il naturale completamento di quello che facciamo ogni giorno: stare dalla parte di chi crea. I SIAE Music Awards sono nati per celebrare la struttura portante della nostra Società e del nostro patrimonio culturale, per rendere omaggio alle personalità che hanno costruito la storia della musica e che, ancora oggi, sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo“, ha dichiarato il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

LE CATEGORIE

Miglior canzone – Locali da ballo con musica live

Miglior canzone – Club

Miglior canzone – Locali con musica live

Miglior canzone – Radio

Miglior canzone italiana all’Estero

Miglior canzone Streaming Italia

Miglior canzone Social Italia

Miglior canzone Jazz

Miglior colonna sonora – Cinema

Miglior colonna sonora – Film tv

Miglior colonna sonora – Serie tv

Miglior colonna sonora – Film streaming

Miglior colonna sonora – Serie tv streaming

Best Recorded Track – La canzone più incisa su cd, dvd e vinile

Nel corso della serata saranno anche annunciati il Premio Live Concert (venue con più di 5.000 posti), il Premio Live Recital (venue con meno di 5.000 posti), il Miglior Autore Under 35 e il Premio Speciale 2024.

