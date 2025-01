I kuTso presentano “Ai Fori”, il nuovo singolo scritto per la 3° edizione di Star Walks. Quando il PArCo incontra la musica

Gruppo alternative rock romano, capitanato da Matteo Gabbianelli, i kuTso tornano con Ai Fori (ADA Music), un brano inedito appositamente composto per la terza edizione di Star Walks. Quando il PArCo incontra la musica, la serie originale del Parco Archeologico del Colosseo a cura di Andrea Schiappelli con Andrea Lai e Roberto Testarmata e la produzione di Pop Up Live Sessions.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da martedì 7 gennaio, il brano è accompagnato da un video in cui l’archeologo Andrea Sciappelli spiega, una volta per tutte, che il Foro Romano è la sede della partecipazione pubblica del popolo romano alla vita cittadina, mentre i Fori sono l’espressione del potere privato degli imperatori.

kutso, “ai fori”

L’uscita del singolo Ai Fori – che arricchirà la playlist StarWalks del canale Spotify del PArCo – precederà la puntata di Star Walks, ambientata per la prima volta proprio nella grande piazza, luogo di incontro di popoli e culture provenienti da tutto il Mediterraneo.

La puntata sarà poi visibile sul canale YouTube del PArCo a partire da martedì 14 gennaio 2025 alle ore 18.00.