Giusy Attanasio e Ivan Granatino, “Nera” sul podio tendenze musica di YouTube

Già disponibile in tutti i digital store e in rotazione radiofonica da venerdì 23 agosto, Nera (Napule Allucca / Believe Digital) è il nuovo singolo di Giusy Attanasio e Ivan Granatino, una coppia che “fa tremare” il sud Italia in primis e che – per la seconda volta – ha conquistato il primo posto tra le tendenze musica di YouTube, dove il brano occupa attualmente la terza posizione con oltre 515 mila visualizzazioni, mentre su TikTok sono più di 15mila i video realizzati con il suono della canzone, che su Spotify ha superato i 22 mila stream.

GIUSY ATTANASIO E IVAN GRANATINO: “NERA”

“Ivan qualche tempo fa mi fece ascoltare alcuni pezzi e quando ho sentito Nera l’ho scelta e ho chiesto di cantarla insieme, soprattutto dopo l’altro mio singolo che fortunatamente sta ancora riscuotendo un bel successo di pubblico: Scengo da coppe e quartiere“, ha dichiarato l’Attanasio a proposito del brano, che potremmo definire tanto ironico quanto passionale.

“Per la terza volta canto insieme a Giusy e devo essere onesto: questa ‘coppia musicale’ porta fortuna e allegria alle persone e questo arriva subito“, ha poi aggiunto Granatino. “Grande anche Vincenzo D’Agostino che scrive in maniera unica. Uscire il 9 agosto è da matti, lo so, soprattutto con un album ancora fresco come Famiglia, ma io non so stare fermo e la musica è la mia passione più grande”.