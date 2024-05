Giulio Wilson: il brano “Lou Reed” è una spensierata canzone d’amore

“Lou Reed” è il titolo del nuovo singolo di Giulio Wilson, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali dal 24 maggio 2024. Il cantautore toscano torna a scrivere e a cantare d’amore, con un pezzo pensato per essere ballato sotto il sole estivo.

“Lou Reed” racconta una storia del tutto inventata, con spensieratezza e leggerezza. Pur essendo una canzone ballabile, vuole però rivendicare l’importanza della libertà nei confronti di ogni tipo di oppressione. L’intro del brano è un omaggio a “Walk on The Wild Side” di Lou Reed, per Giulio da sempre simbologia di libertà. L’obiettivo del pezzo è ribadire quanto sia importante e preziosa la vita.

Giulio Wilson ha coinvolto nel brano due giovani sorelle palestinesi, Laila e Nour Sarhan, che hanno registrato le loro voci tramite il cellulare direttamente dal loro Paese. Le due ragazze hanno cantato il ritornello n lingua araba ( ة هي أغنية ،. أغنيتي الحرية che, tradotto letteralmente, significa “la libertà è una canzone e questa canzone è la mia libertà’”).

Il cantautore ha raccontato così la nascita del brano e della collaborazione: “Come artista mi sono interrogato su ciò che sta accadendo a Gaza… E la mia mente ha voluto tradurre tutti quegli orrori in una canzone d’amore, che sa di spensieratezza. Ho poi pensato ad una ragazza palestinese che per caso ho conosciuto in Italia. Era in viaggio per i suoi studi. Siamo rimasti in contatto e così ho voluto coinvolgerla nell’interpretazione del brano”.

Cantare insieme è stato per Laila e Nour un momento, seppur breve, di evasione dalla terribile quotidianità che stanno vivendo. Giulio ha rivelato: “Ho perso i contatti con loro, che erano entusiaste della canzone e che non sono riuscite ancora a sentire. Mi hanno spiegato le loro difficoltà e i problemi di comunicazione, di connessione che hanno nel loro Paese”.

“Lou Reed” (The Saifam srl) è stata composta da Giulio Wilson e Valter Sacripanti. La produzione artistica è a cura di Thomas Tirtha Rundqvist, mentre la produzione esecutiva è di Giulio Wilson. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia di Lorenzo Catapano e disponibile su YouTube.

Giulio Wilson – “Lou Reed” – Video