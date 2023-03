Inti-Illimani e Giulio Wilson insieme nel brano di pace e speranza “Sostenibile”

Il gruppo cileno Inti-Illimani e il cantautore fiorentino Giulio Wilson lanciano il singolo Sostenibile. Il brano, in radio e sulle piattaforme digitali dal 10 marzo 2023, anticipa la pubblicazione del loro primo album insieme dal titolo Agua.

Sostenibile contiene un messaggio di pace e di speranza rivolto a tutto il mondo. Si tratta di un brano positivo nelle parole e nei suoni, che esorta ad avere una nuova visione: rendere possibile l’impossibile “come un fiore che nel deserto crescerà”, come recita il testo. Lo spirito è di incoraggiamento e di inclusione di fronte alle ostilità e alle difficoltà che l’uomo vive ogni giorno.

La canzone inizia il suo viaggio a Santiago del Cile, in una giornata di novembre. È frutto di un lavoro di gruppo, di piena collaborazione e condivisione di idee, sonorità, immagini. Giulio Wilson racconta questa esperienza così: “Sostenibile nasce dall’unione di due mondi artistici differenti: quello cantautorale italiano e quello tradizionale, corale e latino degli Inti-Illimani, una fusione di culture distinte. Non è consuetudine per gli Inti usare una batteria acustica, come non lo è per me usare strumenti a corda quali charango, o percussioni latine come le congas. Tutto si è unito in maniera armonica, tramite l’avvalersi di un linguaggio comunicativo semplice nella costruzione lessicale del testo e della progressione armonica e melodica della musica”.

Sostenibile arriva dopo la pubblicazione – nel 2020 – della canzone Vale la pena. Con questo brano è iniziato il percorso artistico degli Inti-Illimani insieme a Giulio Wilson. Ha fatto poi seguito il Vale la pena tour 2022, con 7 date di successo nei teatri. Il nuovo singolo è la continuazione di questa collaborazione, ma anche l’assaggio del primo disco insieme del gruppo cileno e del cantautore toscano.

La pubblicazione dell’album Agua è prevista a fine aprile 2023. Il lavoro si prospetta come una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontrano i suoni e le parole di Giulio Wilson.

Jorge Coulón, membro fondatore del gruppo cileno, racconta così il progetto discografico: “Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”. Paolo Maiorino, ideatore e coordinatore del progetto, afferma: “Agua è il risultato di un connubio artistico tra due mondi musicali solo geograficamente tra loro. Jorge Coulón & Giulio Wilson si sono incontrati, piaciuti ed entrati subito in sintonia. Sin dai nostri primi discorsi sul progetto comune in interminabili call col Cile, siamo stati tutti animati da un sentimento che ci ha accomunati: la passione. Questo disco, le nuove composizioni, le date del tour italiano che anticipano quelle europee e americane testimoniano un lavoro serio, sano e costruttivo. Le distanze si sono accorciate, la condivisione totale. Agua è un sogno divenuto realtà è rappresenta una bella novità”.

Il disco è composto da 13 brani, registrati nel dicembre 2022 a Santiago del Cile. I temi sono quelli preponderanti dell’attualità: dagli sconvolgimenti climatici al recupero dei valori umani di base; dalla tutela dell’ambiente ai rapporti interpersonali.

L’album è stato realizzato senza plug-in ed effetti computeristici; i suoni elettronici non sono stati contemplati. I musicisti cileni utilizzano, infatti, strumenti tradizionali della musica andina come la zampogna, la quechua, il charango. Giulio Wilson ha suonato chitarre e pianoforte. In tutte le tracce si percepiscono empatia e armonia umana. Del resto, Agua è il risultato dell’amicizia e dell’intesa artistica tra gli Inti-Illimani e Giulio Wilson.