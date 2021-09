Amara, Davide Simonetta, Alessandra Flora... ecco tutti i co-autori e le canzoni di "Parola", nuovo album di Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo Parola. Qualche giorno fa il cantautore ha presentato il suo nuovo album alla stampa nella splendida cornice della Galleria d’Italia in piazza della Scala a Milano.

Prossimamente sarà protagonista di altri due appuntamenti speciali nei musei italiani: il 6 ottobre al Palazzo Vecchio di Firenze e l’11 ottobre al Museo Maxxi di Roma.

Parola, uscito venerdì 17 settembre in contemporanea con il nuovo singolo, Il Cambiamento, è un album molto importate per Caccamo. Un disco in cui ha coinvolto in una serie di registrazione audio nomi come Willem Dafoe, Patti Smith, Jesse Paris Smith, Liliana Segre, Aleida Guevara, Michele Placido, Beppe Fiorello a cui si aggiunge un discorso di Andrea Camilleri.

Il disco ha preso forma sotto la produzione di Leonardo Milani. Clicca in basso su continua per il racconto, brano per brano, del nuovo disco di Giovanni Caccamo e tutti gli autori che hanno collaborato con lui alla scrittura.