Giordana Angi lancia il singolo nato per gioco “Locura Real”

A maggio 2024, Giordana Angi ha pubblicato l’album She’s so great. La cantautrice prosegue con i progetti internazionali e si mette in gioco con un nuovo singolo in spagnolo. Il 12 luglio 2024 è uscito su tutte le piattaforme digitali Locura Real.

Il brano, in lingua spagnola, è nato quasi per gioco dalla costante curiosità di sperimentare. In un periodo in cui è impegnata come opening act del tour europeo di Sting, Giordana trova il tempo per fermarsi in studio a scrivere nuova musica. L’artista racconta: “Ero in studio a Roma in pausa dal tour con il mio produttore Martin Kierszenbaum ed ho cominciato a giocare con dei suoni sul computer. Ho buttato giù un beat tribale e ho cominciato a cantare. Così è nata “Locura Real”. Come un gioco”.

Locura Real, prodotto da Cherrytree Music Company, è un brano 128 BPM dal ritmo latino coinvolgente. Giordana Angi gioca con sonorità estive. Il pezzo ha una produzione minimale, con il suono del basso che segue la melodia. Il ritornello è fatto per restare impresso nella mente: “La vida es/ Una locura /Pero este ritmo/Mas bien me ayuda” (trad. “La vita è proprio una follia ma questo ritmo mi aiuta”).

Nel frattempo prosegue il tour di Sting. Dal 27 maggio, Giordana Angi è opening act delle date europee. Ad inizio agosto, Sting si esibirà anche in Italia. Ecco le prossime tappe:

16.07 Toulon (Francia)

20.07 Fulda (Germania)

23.07 Salem (Germania)

24.07 Fussen (Germania)

27.07 Lingen (Germania)

28.07 Stuttgart (Germania)

30.07 Carcassonne (Francia)

1.08 Corsica (Francia)

3.08 Cagliari (Italia)

Giordana Angi, il testo di Locura Real

(G. Angi / M. Kierszenbaum)

La vida es

Una locura

Llena de estrés

Y a veces dura

La vida es

Una locura

Plena absurdez

Una aventura

Locura real Locura real Locura real

Locura real Locura real

La vida es

Una locura

Pero este ritmo

Mas bien me ayuda

La vida es

Una locura

Pero este ritmo

Mas bien me ayuda

Locura real Locura real Locura real

Locura real Locura real

La vida es

Una locura

Llena de estrés

Y a veces dura

La vida es

Una locura

Plena absurdez

Una aventura

Locura real Locura real Locura real

Locura real Locura real

La vida es

Una locura

Pero este ritmo

Mas bien me ayuda

La vida es

Una locura

Pero este ritmo

Mas bien me ayuda

Locura real Locura real Locura real

Locura real Locura real