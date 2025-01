Giglio ci accompagna in un viaggio tra interiorità ed esteriorità nell’EP “Santa Rosalia”

Venerdì 31 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali Santa Rosalia (ADA Music), il primo EP di Giglio. È già possibile pre-salvarlo cliccando qui.

L’EP Santa Rosalia è stato interamente scritto, composto e interpretato da Martina Giglio – nome di Giglio – e prodotto da Cali Low, ad eccezione di Quanto è grande il mare scritto e composto con Andrea Bruno e prodotto da Massimiliano Zaccone, e Cammafa’ composto insieme a Domiziano Luisetti.

GIGLIO, “SANTA ROSALIA”

Con questo progetto, Giglio ci accompagna in un viaggio tra interiorità ed esteriorità, tra ciò che siamo e ciò che riflettiamo al di fuori con la nostra persona, tra ciò che vorremmo essere e ciò che la società ci fa credere di essere.

La cantautrice parla di numerosi temi. Si passa dai tentativi generazionali di soffocare i propri mostri in una notte di festa, al coraggio di vivere ed amare liberamente all’interno di una società piena di pregiudizi, fino ad arrivare all’impotenza e alla forza che si provano di fronte all’imprevedibilità della vita.

Il tutto viene accompagnato da un mix musicale molto variegato: si passa dall’urban e folk, tappeti elettronici fino ai richiami mediterranei, latini e alla musica popolare che enfatizzano la carica espressiva dei suoi brani. Questa apparente dualità si può ritrovare anche nella musicalità stessa del linguaggio attraverso l’utilizzo del dialetto calabrese, giochi di parole e onomatopee.

Giglio racconta così Santa Rosalia: «Questo EP racchiude semplicemente il mio essere, le mie molteplici anime. È stato un vero e proprio percorso di ricerca naturale e spontanea dentro e fuori di me: mi soffermo spesso a psicoanalizzare me stessa, azioni di vita quotidiana e la società che mi circonda, cercando di trovare sempre un gancio tra ciò che accade e il motivo per cui succede. Trasformarlo in musica è la mia chiave di volta».

«Andando avanti, passo dopo passo, mi sono accorta che le melodie mediterranee, così come l’utilizzo del dialetto, sono un po’ il fulcro della mia identità artistica […] come se ci fosse sempre stato un legame indissolubile, latente, con la mia terra di origine, la Calabria, che avesse solo bisogno di emergere nel momento giusto».

GIGLIO, “SANTA ROSALIA”: LA TRACKLIST

Di seguito, la tracklist di Santa Rosalia di Giglio:

1. INTRO

2. Festa

3. Cammafa’

4. Quanto è grande il mare

5. SEMPRE LEI

6. Santa Rosalia