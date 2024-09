Giglio: “Sempre lei” è un antidoto contro i loop opprimenti

Sempre lei è il nuovo singolo della cantautrice torinese Giglio (all’anagrafe, Martina Giglio). Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 settembre 2024, si propone come un antidoto contro l’essere “sottoni”.

La canzone ha un groove fresco e ritmato, che induce a muoversi e ballare. Il sound è caratterizzato da drums incalzanti e synth ipnotici. Il ritornello è un vero e proprio mantra, che entra nella testa e rimane impresso. Il suo ripetersi è metafora del ciclo infinito in cui si ricade ogni volta, in balìa delle illusioni da cui non si riesce a liberarsi.

Il nuovo singolo “Sempre lei” secondo Giglio

Giglio presenta così il suo nuovo singolo: “SEMPRE LEI è la canzone di tuttɜ coloro che almeno una volta nella vita sono passatɜ in secondo piano, messɜ da parte per un’altrǝ. Spesso più vogliamo sfuggire da una situazione e più ricadiamo nello stesso meccanismo ogni volta: cambiano le persone, cambia il momento, ma la dinamica resta la stessa, il finale non cambia (finchè tu non cambi). Vittime delle nostre stesse illusioni, si finisce per entrare in un loop infinito, giustificando sempre i comportamenti dell’altro, senza fermarsi invece a pensare che quelle stesse mancanze sono già delle chiare spiegazioni implicite”.

La cantante sottolinea: “Ci tenevo quindi che il ritornello fosse funzionale a questo concetto: che il “sempre lei” martellasse nella testa dell’ascoltatore e non la lasciasse più, come il pensiero opprimente e la presenza sistematica del“l’altrǝ” nella vita di tutti i giorni. E da dove parte tutto questo? Dalle mamme, dalle zie, dalle amiche che fin da piccole ci hanno illuse con la frase “se ti tratta male vuol dire che in realtà gli/le piaci”… e via così di malesseri”.

Giglio conclude: “SEMPRE LEI è il nuovo analgesico per noi sottonɜ”.

Il brano, distribuito da ADA Music, è stato scritto e composto dalla stessa Martina Giglio. La produzione è di Cali Low. Edoardo Campia ha curato il mix e il master.

il testo

Dici che sono il tuo portafortuna

Piccola piccola, così chic

Vuoi che io ascolti la tua nuova music

e speri che sia una hit

La verità è che non ti conosco

e resto a un passo dal capire chi sei

Ma ogni volta che ti guardo a fondo

arriva lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei

Preferisci sempre lei

Mi fai sentire una bella guagliona

Unica, l’unica della week

Ed io che credevo di essere la sola

a farti sentir così

Vivo e rivivo la stessa storia

Forse m’innamoro solo di un’idea

Il cuor non mente ma la mente fotte

allora tu fotti lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei

Preferisci sempre lei

Non sono più quella dolce bambina

Illusa fin da piccolina

su ciò che l’amore non è

Con ‘ste cazzate che gli piaci

se ti tratta male

Vuole solo e sempre lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei

Sempre lei sempre lei sempre lei Sempre lei sempre lei