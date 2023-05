gIANMARIA: il Mostro Tour 2023 continua nei festival estivi (nuove date e biglietti)

gIANMARIA tour estivo.

Dopo il sold out della data romana del tour primaverile, gIANMARIA annuncia la nuova sessione estiva di concerti.

Il Mostro Tour 2023, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, prenderà il via giovedì 25 maggio dal Largo Venue di Roma.

Per motivi logistici la primissima data, inizialmente prevista per il 21 maggio a Torino, è stata spostata a lunedì 29 maggio presso la stessa location, il Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO). Rimangono validi i biglietti già acquistati.

Il tour estivo vedrà gIANMARIA esibirsi in alcuni dei festival italiani: Cremona (Sabato 10 Giugno 2023, Porte Aperte Festival), Castelfranco Di Sotto (Pisa) (Sabato 22 Luglio 2023, Let’s Festival), Mondovi’ (CN) (Giovedì 3 Agosto 2023, Mov Festival), La Spezia (Giovedì 10 Agosto 2023, La Spezia Estate Festival), e Zafferana Etnea (CT) (Venerdì 18 Agosto 2023, Anfiteatro Falcone Borsellino).

I biglietti sono disponibilli da martedì 9 maggio alle ore 14:00 online e in tutti punti vendita autorizzati domenica 14 maggio alle ore 10:00.

Il 28 aprile gIANMARIA ha pubblicato Disco Dance feat. Francesca Michielin” (Epic Records / Sony Music Italy). LEGGI QUI

Qui di seguito tutte le date del tour di gIANMARIA.

gIANMARIA – MOSTRO TOUR 2023

Sabato 13 maggio 2023 TERAMO @ PIN UP – DATA ZERO

Lunedì 15 maggio 2023 BOLOGNA @ ESTRAGON

Giovedì 18 maggio 2023 MILANO @ FABRIQUE

Lunedì 22 maggio 2023 PADOVA @ HALL

Giovedì 25 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE – SOLD OUT

Venerdì 26 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE

Lunedì 29 maggio 2023 VENARIA (TORINO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA – CAMBIO DATA

Sabato 10 giugno 2023 CREMONA @ PORTE APERTE FESTIVAL – NUOVA DATA

Sabato 22 luglio 2023 CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA) @ LET’S FESTIVAL- NUOVA DATA

Giovedì 3 agosto 2023 MONDOVI’ (CN) @ MOV FESTIVAL – NUOVA DATA

Giovedì 10 agosto 2023 LA SPEZIA @ LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL – NUOVA DATA

Venerdì 18 agosto 2023 ZAFFERANA ETNEA (CT) @ ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO – NUOVA DATA

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI