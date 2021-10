Gianluca Grignani è pronto a tornare con un nuovo singolo a suon di rock

Gianluca Grignani nuovo singolo in arrivo.

L’anima rock cantautorale della musica italiana, artista capace di siglare melodie senza tempo nell’album Destinazione paradiso e poi di sconvolgere tutti solo qualche mese dopo con un disco di rock acido, La Fabbrica di plastica, sta per tornare con quello che sarà il 51esimo singolo ufficiale della sua carriera iniziata nel 1994 con La mia storia tra le dita, brano che ancora oggi è ascoltatissimo, sopratutto in Sudamerica.

Gianluca è reduce dalla pubblicazione nel 2020 di tre singoli: Tu che ne sai di me, Dimmi cos’hai e Non dirò il tuo nome. Brani che andranno a confluire nel suo ambizioso progetto di un triplo disco intitolato Verde smeraldo (ne ha parlato qui in un’intervista con il nostro direttore lo scorso anno).

Gianluca Grignani nuovo singolo

Il nuovo brano di Grignani ha già una data di uscita, venerdì 15 ottobre, mentre per il momento non è ancora stato annunciato il titolo. Il cantautore ha però coinvolto i suoi fan in un botta e risposta su Instagram svelando qualche dettaglio in più sulla canzone.

Il titolo del brano inizia con la lettera B, questo il primo indizio rilasciato da Gianluca.

La canzone è di matrice rock ed è stata iniziata nel periodo pre covid e terminata durante la pandemia. Un brano che parla di momenti che tutti viviamo o abbiamo vissuto. Gianluca ha anche svelato che presto ci saranno novità sul progetto Verde smeraldo e, a chi gli ha chiesto se andrà a Sanremo, ha risposto ironicamente “Come conduttore…”

Nel frattempo continua la vendita del concerto evento dedicato a La Fabbrica di plastica previsto per l’inizio del 2022. Qui dettagli e biglietti.