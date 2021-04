Gianluca Grignani, il compleanno di joker mai domo ma sempre geniale. Le 10 canzoni da riascoltare

Buon compleanno Gianluca Grignani, articolo a cura del critico musicale Fabio Fiume

Compleanno importante nella musica italiana quest’oggi per uno degli artisti simbolo della decade dei 90, decade in cui ha dato il via alla sua, oggi, quasi trentennale carriera: Gianluca Grignani.

Mai domo Gianluca! Irrequieto nel privato, di cui non disquisirò certo qui, così come musicalmente, dove ha affrontato un percorso con entrambi i piedi sempre ben ancorati nel rock, ma volgendo le mani libere ovunque poteva raccogliere, e poi rendere, sensazioni musicali nuove.

A volte fiero e centrato, altre un po’ sconclusionato, Gianluca ha giocato più carte al tavolo della musica ed ha volte è stato capace di portarsi il Jackpot completo a casa, vendendo copie a vagonate, altre di uscire “sbronzo” passando quasi inosservato. Umori del pubblico, non sempre disposto ad accogliere il figliol prodigo.

Tuttavia se c’è una cosa di cui Gianluca può andar fiero è la credibilità della sua proposta, che lo ha rispecchiato negli anni esattamente per quel che voleva essere, rifiutando la prigionia che poteva dargli un disco come Destinazione Paradiso, che pur contiene più di una gemma, per seguire un istinto che gli consigliava di sporcarsi di più le mani, per essere sempre musicalmente coerente con il suo di spirito.

Per festeggiarlo ho, come faccio spesso, tirato su una top 10 delle sue migliori canzoni secondo il mio punto di vista; ci sono singoli di successo, altri passati più in sordina, brani che hanno gareggiato a Sanremo ed altri nemmeno estratti per la promozione. Manca tuttavia proprio quel Destinazione Paradiso, che, giusto per non lasciarvi curiosi, sarebbe stata undicesima nella mia classifica personale; anche perché, diciamocelo pure, le canzoni troppo sentite un po’ di energia la perdono alla fine.





Tutta All Music Italia fa i più sentiti auguri a Gianluca, ed io gli regalo questa mia personale top 10, sperando che gli sia gradita. ( con annessa foto, di quando ci siamo conosciuti al 25ennale della allora sua etichetta, la Polygram).

Clicca su continua per scoprire la Top 10 stilata da Fabio Fiume per il Buon compleanno Gianluca Grignani.