Gerardina Trovato spiega i motivi della rinuncia a Ora o Mai Più in attesa del lancio di un brano inedito

Gerardina Trovato spiega i motivi della rinuncia a Ora o Mai Più attraverso una lettera aperta a Marco Liorni e anticipa l’imminente ritorno alla musica con un inedito.

La Trovato, una delle cantautrici più intense degli anni ’90, ha declinato all’ultimo momento la sua partecipazione a Ora o Mai Più, talent show Rai in partenza sabato 11 gennaio 2025 con la terza edizione (qui il cast).

Come confermato dal presentatore, Marco Liorni, in conferenza stampa.

La notizia della partecipazione di Gerardina, per un compenso, spese escluse di 21.000 euro, notizia data in esclusiva da Gabriele Parpiglia, aveva alimentato speculazioni. Ora è la stessa artista a chiarire i motivi della sua decisione attraverso una lettera aperta a Liorni.

ora o mai più, Le dichiarazioni di Marco Liorni

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Marco Liorni ha spiegato:

“Gerardina Trovato è stata tra le prime persone a essere contattata, aveva accettato, poi ha cambiato idea. Con gli autori abbiamo lavorato a lungo per cercare chi meritava di essere rivalorizzato. Purtroppo, c’è chi ha accettato e poi ci ha ripensato.”

Queste parole hanno scatenato speculazioni online, soprattutto in merito a presunti motivi economici dietro la scelta della cantautrice.

La risposta di Gerardina Trovato

Attraverso una lettera aperta, Gerardina ha chiarito la sua posizione:

“Non ci siamo sentiti direttamente. Questo ha lasciato spazio a interpretazioni e voci che, come sai bene, spesso si allontanano dalla verità. Mi dispiace che siano già circolate certe voci infondate, come quella che lega la mia eventuale partecipazione esclusivamente a un ‘grande compenso’.”

L’artista ha proseguito spiegando:

“La tua trasmissione è un talent show, e questa consapevolezza mi ha portata a riflettere molto. Ho capito che la mia persona, il mio percorso e il mio modo di vivere l’arte non si sposano con questo tipo di televisione. La mia musica e il mio essere artista nascono da una dimensione intima e profonda, lontana dalle dinamiche che spesso caratterizzano il mondo dei talent show.

Non è una questione di rispetto, perché so che il tuo lavoro è sempre stato improntato alla sensibilità e alla qualità. È semplicemente una questione di sentirmi al posto giusto, e credo che questa forma di televisione non sia il luogo dove la mia autenticità possa esprimersi al meglio.”

Infine, Gerardina ha concluso con un’apertura:

“Se un giorno vorrai invitarmi per un incontro diverso, più in linea con ciò che sono, sarà per me un vero piacere condividere con te e con il pubblico qualcosa di sincero e autentico.”

In conferenza stampa Liorni non ha escluso che Gerardina Trovato possa essere ospite in una delle 7 puntate dello show.

Il ritorno di Gerardina Trovato

Negli ultimi mesi, Gerardina è tornata sotto i riflettori grazie a TikTok e a un’ondata social che ha riacceso l’interesse per la sua musica. La cantautrice si è anche dedicata a esibizioni dal vivo, ritrovando il contatto diretto con il pubblico e segnando un’importante svolta artistica e personale.

Con il nuovo inedito suonato da un’intera orchestra, specifica, in arrivo, Gerardina sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.