Gerardina Trovato: “Nek mi sta sostenendo in una maniera allucinante e nemmeno ci conoscevamo”

Sabato 21 settembre Gerardina Trovato è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha avuto modo di raccontarsi e di far chiarezza su alcuni argomenti venuti alla ribalta negli ultimi giorni in seguito al suo ritorno sui palchi italiani.

Gerardina Trovato ha parlato di sé stessa, dei suoi genitori, del perché è sparita dalla scena per più di 20 anni e del dottore che la curava, fino ad arrivare ai suoi sogni.

Durante l’intervista Gerardina Trovato si focalizza sul rapporto coi genitori, in special modo con la mamma e dice:

“I miei genitori nella mia vita ci sono sempre stati (…), il rapporto con mia mamma era piuttosto conflittuale perché alla base di questo c’è il fatto che io l’ho sempre spronata ad avere la sua identità. Il problema di mia mamma è che lei non ha mai vissuto veramente, (…) ha vissuto metà vita come la moglie del Dottore Trovato e metà vita come la mamma di Gerardina Trovato.

Ma tu chi sei? Quando vivi tu? Lei se n’è andata infelice”

“Io non sono riuscita a dirlo quando sono andata dalla D’Urso (…) E’ vero mia mamma mi ha sempre aiutata, per qualsiasi cosa. se avessi detto questo se ne sarebbe andata in pace”.

Gerardina Trovato e progetti futuri

Guardando al futuro dichiara:

“Io voglio ringraziare Nek che mi sta sostenendo in una maniera allucinante e nemmeno ci conoscevamo.

Poi voglio salutare Renato Zero e non vedo l’ora di essere mano nella mano con lui, cosa che abbiamo sempre sognato ma non abbiamo mai potuto fare, cantare la nostra canzone E già.

E poi quando io ho avuto questa piccola ricaduta nel 2008 uscì una canzone di Eros (Ramazzotti) Il cammino. Io mi aggrappai a questa canzone e mi sparì tutto e quindi sogno un giorno di cantare Il cammino insieme a lui”.

Gerardina Trovato il 27 settembre sarà una delle protagoniste di Buon Compleanno Mimì, serata dedicata a Mia Martini.