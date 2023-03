Per il video di “Come vuoi” Geolier chiama Paola Di benedetti e Ciro di “Mare fuori”

Geolier fuori con il video di Come vuoi, brano contenuto nell’album Il Coraggio dei bambini, disco uscito circa due mesi fa e già certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità.

Nel frattempo, si sono aggiunti altri traguardi alla lunga lista di successi dell’artista. Il disco d’oro per Monday e nuovi sold out per la serie di live che lo vedrà presentare l’ultimo disco dal vivo a Milano e Napoli.

Queste le date ad oggi confermate e tutte sold out:

12 aprile – MILANO – Alcatraz SOLD OUT

18 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

19 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

20 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

Geolier come vuoi

In questo brano Geolier continua a raccontare la sua realtà e questa volta lo fa con il racconto di un amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli.

Protagonisti d’eccezione del video sono l’attore conduttrice tv e radio Paola Di Benedetto e l’attore napoletano Giacomo Giorgio diventato celebre anche grazie alla partecipazione nella serie cult Rai, Mare fuori dove interpreta il ruolo di Ciro Ricci.

Nel video i personaggi vengono immortalati nei momenti più significativi dell’amore in tutte le sue sfaccettature. Alla regia c’è Davide Vicari e l’ambientazione sono ovviamente le strade di Napoli, dalla stazione di Montesanto al Porto.

Ecco a seguire il video e il testo del brano scritto da Davide Totaro ed Emanuele Palumbo (edizioni: Golden Boys Srl, Thaurus Publishing).

Yeah, ah, ah

E nott t’aspett, m’aspett c vien

Ij e te pigliamm fuoc, pienz t’a vit insiem

Tu uard o mar e mentr o staij uardann ij uard a te

Yess crcat sicur si mo nun t sape

Ma che faij?

Chiagn nun me piac me distrugg quant o faij

Me m’barat a ndicr pe semp e manc maij

Sto guardan o vuot e me ricord o cor tuoij

Nun lag vist maij, yee

Staij rren e te faces chiu e na fot

Staij appezzan cos e me ca n’sacc proprij

Scusm si n’parl assaij nun è ca nun me fid e te

Ma tu nun te fid e me maaaij

Tu faij com vuo tu

E a me me piac accussi pkke

Ijess a muri pe te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss ep me mentr ij o facess pe te

Pkke muress pe te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri pe te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss pe me mentr ij o facess pe te

Pkke muress pe te pur si nu vuo (yeah, ah)

Song e quattr a matin ma ancor nun vec o sol

Tu faij appost c mor semp ogni vot che vuo

Ce ricimm brutti cos e po c n rndimm cont

Me prumess tanti cos

Staij curren, vnenn addu me ma nun sceng

Fin e mo ij pe te n’esistev pkke n’esistev nisciun oltre a te

Ce facettm una prumess iniziaim e nove e frnettm e tre

Una cos e Real ca ij e te sicurament nzim fatt p nuij

Ma tu si fatt appost pe me

Tu m faij mal e ben

Po te faij mal e ben ma nun ce stong

Pur sta vot

Me puort e n’arij e nderr

Pekke te piac accussi ma nun ce stong pur sta vot

Tu faij com vuo tu

E a me me piac accussi pkke

Ijess a muri pe te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess pe te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Faij com vuo tu

E a me me piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me me piac accussi pkke

Ijess a muri pe te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess pe te

Pkke muress pe te pur si nu vuo