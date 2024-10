“Genova per Voi”, il gran finale del talent per autori di canzoni con tanti ospiti speciali

Il 25 ottobre torna a Genova per il gran finale il talent per autori di canzoni “Genova per Voi“, diretto da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti.

Grazie all’evento nel corso delle edizioni sono stati scoperti artisti come Federica Abbate, Alessandro La Cava, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Giulia Mei, Michelangelo Vood e Willie Peyote, confermandolo come una importante realtà del mondo dell’industria dello spettacolo.

Quest’anno per la prima volta si terrà anche il Genova Music Day, una giornata aggiuntiva dedicata alla formazione e al networking musicale che vuole unire le realtà locali della Liguria all’industria musicale nazionale.

genova music day: il programma

Di seguito il programma del Genova Music Day, che si terrà il 24 ottobre al Teatro Stradanuova:

Ore 11.30-13 “Il mestiere del producer”. Con Francesco “Katoo” Catitti (Universal Music Publishing Ricordi), uno dei nomi più rilevanti dell’attuale scena musicale italiana, che ha collaborato con Rkomi , Marco Mengoni , Mahmood , Clara , Emma …

(Universal Music Publishing). Ore 14.30-16 "Il mestiere dell'autore di canzoni". Con l'autrice, compositrice e cantautrice Federica Abbate (Universal Music Publishing).

(Universal Music Publishing). Ore 16-17 “Il gender gap nell’industria musicale italiana“. Con Marta “Blumi” Tripodi, autrice e regista radiofonica per Rai Radio2, ha scritto e scrive per Rolling Stone, Corriere della Sera, Esquire, Outpump, Wired e Rockol.

Ore 17-18.30 La Scuola genovese della canzone d'autore presenta i libri "E sottolineo se… Giorgio Calabrese. Un italiano medio senza rete", di Cesare

Borrometi con Vito Vita, e “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, di Gino Paoli con Daniele Bresciani.

genova per voi: il gran finale

Venerdì 25 ottobre si terrà invece il gran finale di Genova per Voi, alle 21 al Teatro della Gioventù.

Sono otto i giovani autori – tra i 20 e i 23 anni – che si contendono la finale: Luca Arossa, Davide Del Papa, Gianmarco Gridelli, Sofia Marsella, Giacomo Ramundo, Carlotta Rosini, Arianna Rozzo, Francesco Spinazzola.

I finalisti canteranno una loro canzone, mentre un’altra verrà affidata a uno tra otto interpreti scelti per l’occasione: Viola Arena, Leonardo Allavena, Claire Rabuttino, Filippo Fornaro, Iris Kalb, Elisa Molinari, Sage Stiuca, Sara Torrisi.

Alla conduzione della serata Elisabetta Gagliardi ed Emanuele Dabbono, che canterà in esclusiva il nuovo singolo di Alfa, “Il Filo rosso“, scritto con e per lui, uscito il 18 ottobre.

Gli ospiti speciali annunciati per la serata sono Aldo De Scalzi, Armanda De Scalzi e il Coro Quattro Canti, che realizzeranno un omaggio a Vittorio De Scalzi.

Alla fine della serata ci sarà la consegna del premio “Genova per Voi“, ossia un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. SIAE consegnerà inoltre una targa “Alla migliore Autrice” e NUOVOIMAIE consegnerà una Targa al/alla miglior interprete ligure, che otterrà anche un premio in denaro di 700 euro.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti, è quindi consigliata la prenotazione, clicca qui per assicurarti il tuo posto!