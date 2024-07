Gabriella Martinelli sceglie lo spagnolo per l’inedito “Un día más”

A poche settimane dalla conclusione delle prime date del tour di L’amore è una scusa, il nuovo album pubblicato lo scorso 26 aprile, Gabriella Martinelli pubblica Un día más (Universal Music), un brano inedito registrato chitarra e voce, nudo, delicato e allo stesso tempo potente, proprio come la sua anima.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da mercoledì 10 luglio, il brano racconta di un viaggio che la poliedrica cantautrice ha fatto dentro se stessa, alla ricerca di storie da dipingere e raccontare. Ed ecco che la Martinelli inizia a narrare del susseguirsi di giorni che scorrono veloci e che conservano il profumo del mare e un’affascinante nostalgia.

“L’estate scorsa a Formentera ho scritto moltissimo. Quasi tutte le mattine finivo di lavorare e mi rifugiavo nell’alba di un’isola incredibile, seduta sulla sabbia ancora fredda. Una barchetta dai colori accesi è stata la mia bussola. Mi sono addormentata tante volte con il telefono tra le mani, la testa sullo zaino e le stelle in faccia“, ha raccontato Gabriella.

Poi, ha aggiunto: “Ho il telefono pieno di note, storie ancora da finire. Alcune sono finite in L’amore È Una Scusa. Poi ho scritto un pezzo in spagnolo, Un Día Más. Voglio regalarvelo così come è nato: chitarra, voce e mare. Ora parto di nuovo, perché devo finire le storie che ho iniziato a scrivere”.

A breve la Martinelli partirà infatti per Formentera per una nuova stagione come dj in alcuni dei posti più suggestivi dell’isola spagnola, per poi spostarsi a Tenerife, dove – insieme a Serena Brancale e NAIP – condurrà un Campus per Mejor Interprete. Il prossimo ottobre, invece, tornerà finalmente in Italia con nuovo calendario di concerti, organizzati da Kashmir Music.

Foto di copertina di Francesco Lepri