Gabriella Martinelli presenta il nuovo album “L’Amore è una Scusa”

Già disponibile nei formati digitale, cd e vinile con delle stampe esclusive che accostano alcuni dipinti dell’artista ai versi delle canzoni, “L’Amore è Una Scusa” (Universal Music Italy) è il nuovo album di Gabriella Martinelli.

Composto da 10 brani e una bonus track, il disco si distingue per l’audacia e la consapevolezza con cui la cantante, autrice, polistrumentista e pittrice affronta il tema dell’amore, mescolando romanticismo e rock, tra ritmi incalzanti, arrangiamenti elettronici e sonorità contemporanee ricche e suggestive.

“L’amore è una scusa, una di quelle di cui non possiamo fare a meno. Una scusa per scappare da noi stessi e dal tempo. È un inno anticonvenzionale, uno schiaffo ai contratti stipulati, quelli dei finché morte non ci separi.

L’amore è un giro al luna park, una cazzata speciale, una presa di coscienza, una vecchia foto, i nostri genitori, il corpo che cambia. L’amore è un gran casino e per questo mi piace così tanto da farmi quasi schifo”.

GABRIELLA MARTINELLI, “L’Amore è una Scusa”

Le canzoni presenti all’interno del disco attraverso una varietà di stili che vanno dal pop punk all’indie-pop, dalle ballate intime al rock senza fronzoli.

Per quanto riguarda le tematiche trattate, invece, la Martinelli parla di tristezza, ribellione, ricerca di libertà e autenticità, offrendo diverse riflessioni sulle sfide e sulle gioie dell’esistenza umana con una combinazione di testi poetici e melodie mai scontata.

La copertina del disco, infine, non è altro che una tela dipinta da Gabriella e i suoi fan al Dumbo di Bologna durante il Booming Contemporary Art Show, in una vera e propria performance collettiva sulle note dell’album, che pochi fortunati hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima.

Ogni partecipante ha potuto così raccontare su tela, con i colori e le parole, il proprio pensiero sull’amore.

Il risultato finale è stato poi immortalato ed elaborato graficamente da Carlo Raso.

“L’Amore è una Scusa”: la tracklist

Intro – SUPEREROI IN PARADISO TRISTEZZA LA PRIMA VOLTA feat. Albi (Lo Stato Sociale) ALLA DERIVA NIENTE LA DONNA DI NESSUNO È GIÀ DOMANI SENZA REGOLE TOPI IN GABBIA NIENTE feat. Barbascura X (Bonus Track)

GABRIELLA MARTINELLI: LE DATE DEL TOUR

8 maggio – MILANO, Biko (qui i biglietti)

12 maggio – TORINO, OFF TOPIC (qui i biglietti)

23 maggio – PARMA, Colonne28 (NUOVA DATA: qui i biglietti)

25 maggio – TARANTO, Spazioporto (ingresso gratuito)

29 maggio – BOLOGNA, Montagnola Republic (acustic duo – ingresso gratuito)

31 maggio – FIRENZE, Ultravox / Prato della Tinaia (NUOVA DATA: ingresso gratuito)

Foto di copertina di Francesco Lepri