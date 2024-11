Fuori “Ora”, il nuovo disco del duo Palmaria, che cattura l’istantanea della generazione dei Millennial

Fuori da giovedì 21 novembre su tutte le piattaforme digitali “Ora“, il nuovo album dei Palmaria, per Peermusic Italy.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Le Cose“, “Le Ore/Poesia” e “Self Care“, ed arriva due anni dopo il loro precedente progetto “Chameleon“, nel quale hanno esplorato nuovi territori musicali, pubblicando per la prima volta in italiano.

Il duo alt pop formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnan, torna con il loro album più introspettivo, maturo e ricco di nuovo vissuto, in cui ogni traccia è un flusso di coscienza ed emozioni.

In “Ora“, i Palmaria partono da storie personali per arrivare a raccontare sentimenti universali, cercando di catturare l’istantanea della generazione dei millennial di oggi, ossia trentenni disillusi, ai quali era stato promesso un mondo migliore, ma che purtroppo hanno dovuto ricredersi.

“Quello che abbiamo imparato in questi ultimi tempi, proprio durante la scrittura del disco, è che l’ora è proprio quel momento che invece dobbiamo imparare ad apprezzare nonostante tutte le imperfezioni e le difficoltà che ha, perché è l’unico su cui abbiamo un minimo di potere.” raccontano i Palmaria.

Un lavoro avvolgente, sospeso e magnetico, che mette al centro i temi della vulnerabilità e dell’insicurezza, il peso delle aspettative e l’incertezza del futuro.

palmaria – ora: la tracklist

Di seguito la tracklist del nuovo disco dei Palmaria:

1. Domani

2. Le Ore

3. Granelli

4. Poesia

5. Self Care

6. FiliElettrici

7. Pugno

8. Le Cose

9. Godspeed / Fili d’Erba

Foto di copertina di Agnese Carbone