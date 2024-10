“Self Care”: il nuovo singolo del duo Palmaria è un invito a prendersi cura di sé stessi

Fuori giovedì 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali “Self Care“, il nuovo singolo dei Palmaria, per peermusic Italy.

Il brano, in arrivo dopo i pezzi “Le Cose” e “Le Ore/Poesia“, è l’ultima anticipazione del nuovo disco del duo, intitolato “Ora“, e in uscita il prossimo 21 novembre.

Dopo un periodo passato a Londra, dove pubblicano il loro primo EP “Swim“, i due artisti tornano in Italia nel 2022 e iniziano la collaborazione artistica con peermusic Italy, uscendo con il loro nuovo EP “Chameleon“, dalle sonorità ipnotiche e coinvolgenti, e iniziando a farsi conoscere dal grande pubblico.

Francesco Drovandi e Giulia Magnani, in arte i Palmaria, nel nuovo singolo “Self Care“, un invito a prendersi cura di sé e ritrovare la propria forza interiore, si mettono a nudo mostrando le loro fragilità e insicurezze con una sincerità disarmante.

Il brano, dal sound pop/ lo-fi, ruota attorno a un loop di chitarra suonato da Francesco e una batteria hip hop, che si uniscono in un flow perfetto alla voce magnetica di Giulia.

palmaria, self care: testo del brano

Sembra di aver perso il momento

Ho chiuso gli occhi solo un secondo

E ora tutto intorno si è spento

Fino a ieri scorreva lento

Mi hai detto che le cose poi arrivano

Sembra così freddo questo vento

So aspettare a lungo in silenzio

Ma rimango in piedi anch’io a stento

Self care voglio che le cose rallentino

Feel better sotto i riflettori da tempo

Myself come le cose semplici

Non hanno mai bisogno di parlarti

I can’t wait che non sia più difficile guardarsi senza fingere

Ora lascio al sole seccare tutti gli strati di questa stanza

La casa dove ho passato il tempo è solo un castello di carta

L’ho costruito dalla base

Ma forse era una brutta fase

Ora basta un filo di vento

Per ritrovare quello che ho perso

Dentro un vortice giro intorno

La gravità quasi non la sento

Il mondo è piccolo ma profondo

Ma ora non ci cado più dentro

Self care voglio che le cose rallentino

Feel better sotto i riflettori da tempo

Myself come le cose semplici

Non hanno mai bisogno di parlarti

I can’t wait che non sia più difficile guardarsi senza fingere

Ora lascio al sole seccare tutti gli strati di questa stanza

La casa dove ho passato il tempo è solo un castello di carta

L’ho costruito dalla base

Ma forse era una brutta fase

Ora basta un filo di vento

Per ritrovare quello che ho perso

Come un fiore sull’asfalto

Mi riscaldo sotto il sole

Come arrivi così in alto?

Come fai senza bruciare?

So che ho la forza di aspettare

Per bucare anche il cemento

Una goccia in mezzo al mare

Qui ad aspettare il mio momento

Ora lascio al sole seccare tutti gli strati di questa stanza

La casa dove ho passato il tempo è solo un castello di carta

L’ho costruito dalla base

Ma forse era una brutta fase

Ora basta un filo di vento

Per ritrovare quello che ho perso

So lost without you

So lost without you

I’ve been feeling so

I’ve been feeling so lost

Foto di copertina di Francesco Quadrelli