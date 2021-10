Arriva in radio il nuovo singolo di Fulminacci... "Miss Mondo Africa"

Fulminacci Miss Mondo Africa è il nuovo singolo estratto dal secondo album del cantautore, Tante care cose, con un testo “rubato” ad un ragazzo senegalese.

Reduce dal debutto sul palco del Festival di Sanremo e da un tour che lo ha portato, con quasi tutti sold out, sui palchi di tutta Italia, Fulminacci ha lanciato nelle scorse settimane in anteprima il Visual video del nuovo singolo che ora, dall’8 ottobre, verrà lanciato in radio.

Parlando di Miss Mondo Africa Fulminacci racconta commenta:

Fuori dal mio liceo un ragazzo senegalese con la chitarra strimpellava sempre una canzone che faceva: ‘Africano bianco, bello abbronzato, miss mondo africa’. Gli ho rubato il ritornello e l’ho fatto mio. Amicizia, sole, abbracci.

La musica live di Fulminacci non mancherà nemmeno nel 2022. Da marzo del prossimo anno, infatti, il cantautore sarà impegnato con il FULMINACCI CLUB TOUR 2022.

Fulminacci Miss Mondo Africa testo e audio

Sai che c’è?

Che mi rompo le scatole

Dimmi tutti i fatti tuoi

Tu stasera o nel weekend che fai?

No, dai no, non mi dire che lei non può

Forse telefonerà

Forse ci raggiungerà

Sotto il lungo Tevere è deserto, non capisco mai perché

Guarda che è

Vedo questi quattro sul muretto, aspetta forse sono tre

E gli dico: “Ciao bello, come stai bello come me?”

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Sai che c’è?

Che stanotte non sono in me

Questa vita non mi basta

Per fortuna c’è una festa al bar

No, dai no, non mi dire che lei non può

Forse telefonerà

Forse ci raggiungerà

Sì, me lo sento ci raggiungerà

Sotto il lungo Tevere è deserto, non capisco mai perché

Guarda che è

Vedo questi quattro sul muretto, aspetta forse sono tre

E gli dico: “Ciao bello, come stai bello come me?”

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa

Africano bianco

E bello abbronzato

Miss mondo Africa

Playboy Africa



Foto di Filiberto Signorello