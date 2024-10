“Free Love”, la libertà e il diritto di amare sé stessi e gli altri: il nuovo disco dei Negramaro

Fuori da venerdì 22 novembre, in formato digitale, cd e vinile, il nuovo album in studio dei Negramaro, “Free Love“, per Sugar Music.

Il disco, registrato a Berlino nei famosi Hansa Studios (U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM…), si tratta del nono album di inediti per la band, ed è composto da dodici tracce, otto delle quali sono collaborazioni con grandi nomi della musica italiana e non solo.

Ad anticiparlo i singoli estratti “Diamanti (con Elisa & Jovanotti)”, “Fino al giorno nuovo (feat. Fabri Fibra)”, “Ricominciamo tutto” (Sanremo 2024) e “Luna Piena“, uscito lo scorso aprile, che ha conquistato il primo posto in radio e il premio Earone come Artista italiano indipendente più ascoltato.

Nel nuovo disco “Free Love” la band parla della libertà e del diritto di amare sé stessi e gli altri, senza pregiudizi, violenza e discriminazioni, senza possesso o prevaricazione e che vede il diverso come ricchezza.

I testi e le musiche sono realizzati interamente dal frontman Giuliano Sangiorgi, mentre la produzione artistica è sempre di Sangiorgi ma in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e il resto dei negramaro.

