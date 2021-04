Franco126: il nuovo singolo “Che senso ha” in attesa dell’album “Multisala” (Testo e Audio)

E’ uscito il nuovo singolo di Franco126 Che Senso Ha, che anticipa l’album Multisala (Bomba Dischi / Island Records), in arrivo il 23 aprile.

Che Senso Ha, in radio dal 9 aprile, è una canzone ispirata e introspettiva, che riecheggia nelle orecchie come se fosse un classico già dal primo ascolto.

Una scrittura senza tempo in cui riflettersi e abbandonarsi, godendo di tutta la dolcezza e l’amarezza che l’amore (e la vita) possono offrire.

La produzione è di Ceri, impreziosita dalle chitarre di Giorgio Poi e Colombre.

Che senso ha arriva dopo Blue Jeans, in duetto con Calcutta, e Nessun Perché e sarà uno dei pezzi che Franco126 interpreterà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre 2021 e cinque giorni dopo al Palazzo dello Sport di Roma.

FRANCO126 CHE SENSO HA – IL TESTO

Che senso ha

Stare coi gomiti al bancone tutto il giorno?

E riempire questo bicchiere fino all’orlo?

Se non passa la sete

Che senso ha

Accogliere tutti i consigli a braccia aperte

Se poi chi te li da finisce quasi sempre

Per darle a se stesso?

Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua che differenza fa

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te

Che senso ha

Dire la verità se ti fa stare peggio?

Mentire se alla fine poi non hai coraggio?

A farlo fino in fondo

Che senso ha

Continuare a difendere le cause perse?

Far finta che le cose siano come sempre

Quando è cambiato tutto?

Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua che differenza fa

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te

Forse non c’è nessun forse e nemmeno una ragione

A volte basta tirare un filo per disfare l’intero maglione

Ma passerà come una stazione o un raffreddore di stagione

O uno sbalzo d’umore, come tutto per forza di cose

Me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te