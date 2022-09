Francesco Facchinetti agli artisti dopo le elezioni: “Al posto di essere incazzati con la con la Meloni prendetevela con la sinistra!”

Francesco Facchinetti attacca chi, a seguito della vittoria alle ultime elezioni di Giorgia Meloni, ha usato parole come “resistenza”, a suo dire, senza cognizione di causa. Che si tratti di Francesca Michielin o Damiano David dei Måneskin (qui un articolo con alcune delle reazioni post elezioni dei cantanti italiani).

Nel video social pubblicando dal “figlio dei Pooh” Facchinetti non le manda a dire a chi, a suo avviso, si è coperto di ridicolo parlando di resistenza, fascismo e nazionalsocialismo.

Queste le parole dell’ex cantante e presentatore, oggi Producer e discografico:

Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un caxxo della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caxxo della resistenza quindi non dico la parola ‘resistenza’, usate le parole giuste, usate la parola ‘opposizione’, perché le parole hanno un peso“.

Resistenza è una parola che è stata usata spesso dagli artisti nelle scorse settimane, tra loro Francesca Michielin che all’indomani del risultato delle elezioni ha twittato:

Francesco continua poi specificando che, anche se lui stesso non ha votato la Meloni, non tollera chi usa la parola “fascista”…

“Ora, io non ho votato la Meloni e, tra l’altro, uso una parola che leggo un sacco di volte in questi giorni: non sono fascista. Ma come caxxo si fa a scrivere ancora la parola ‘fascista’? E pensare che l’Italia possa ritornare ancora com’era in regime fascista. Ma sapete che caxxo state dicendo o no? O c’è un’ignoranza allucinante tale che vi permette di scrivere parole con un peso profondo, con un dolore intrinseco che non sapete neanche che caxxo vogliono dire?“