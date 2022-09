Elezioni 2022: tutti i cantanti italiani che hanno reagito alla vittoria di Giorgia Meloni

L’ora X è scattata ieri sera, domenica 25 settembre, quando alle 23 milioni di italiani dopo una giornata passata ai seggi hanno scoperto chi, con ogni probabilità, li avrebbe votati per i prossimi 5 anni. Fin da subito è apparso come Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarebbe presto diventata il nuovo Primo Ministro, diventando così la prima Premier donna della storia italiana. Un risultato, quello di ieri alle elezioni, che ha lasciato con l’amaro in bocca anche molti cantanti italiani, delusi dal fatto che i loro concittadini avessero votato in massa la destra.

Nella mattinata di oggi, 26 settembre, quando i giochi erano praticamente fatti, sono stati in molti a esprimere il loro dissenso rispetto ai risultati delle elezioni 2022. Ecco chi si è espresso in merito fra i cantanti italiani.

Quali cantanti italiani si sono sfogati dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni?

Fra i volti più noti ad aver preso posizione contro il nuovo governo eletto è Damiano dei Maneskin, che su Instagram ha condiviso la prima pagina di La Repubblica con il volto della Meloni stampato sopra e ha aggiunto, in inglese, “Questo è un giorno triste per il mio paese”.

Anche la collega Francesca Michielin è stata molto dura: su Twitter la cantautrice ha parlato addirittura di inizio di una nuova Resistenza, citando quella contro i nazifascisti della Seconda Guerra Mondiale.

oggi inizia la resistenza. buongiorno a tuttз — Francesca Michielin (@francescacheeks) September 26, 2022

Sfogo social anche per Ariete: la giovane artista su Twitter ha pubblicato un’emoji con la faccina disperata e il cosiddetto “facepalm”.

🤦🏻‍♀️ — quella etero (@iosonoariete) September 25, 2022

Si aggiunge alla lista dei delusi anche Lodo Guenzi, sempre molto attivo via social per i diritti civili e le libertà costituzionali: su Instagram il leader de Lo Stato Sociale ha pubblicato un lungo messaggio ai follower, accompagnato dalla foto del murales con la celebre frase “Sei bella come l’antifascismo”. Ecco le sue parole:

“La verità è che ci meritiamo tutto. Abbiamo ridotto la sinistra italiana a un salotto aristocratico incapace di comunicare con chi ha di meno di noi, abbiamo rimandato ogni occasione per distribuire la ricchezza, abbiamo imitato gli americani in ogni cazzata, abbiamo sostituito il senso di giustizia con il senso di colpa borghese, siamo stati moralisti con i disperati, servi con gli industriali, razzisti con chi viene schiavizzato nei nostri campi e muore sulle nostre coste, inclusivi con chi fa parte di un qualche jet-set, giustizialisti su internet a ritmo di uno scandalo al giorno, incapaci di cambiare una sola legge, di lottare perchè ragazzi di 17 anni non morissero schiacciati da una putrella mentre lavoravano gratis a scuola dentro stabilimenti dove muoiono operai tutti i giorni, abbiamo fatto cavalcare le privatizzazioni, abbiamo lasciato lì senza toccarla la bossi fini, abbiamo sostituito l’ideologia con l’identità, abbiamo parlato di tutte le discriminazione dimenticandoci la più importante cioè quella tra poveri e ricchi, abbiamo parlato solo dei problemi dei ricchi, degli esposti, di quelli con i follower di ogni categoria, abbiamo elevato a problema sociale i commenti sessisti di fragolino79 sotto il post di una donna famosa in un paese in cui in molte regioni se non hai i soldi non abortirai, abbiamo chiamato benaltrismo il rapporto causa effetto, inclusione l’esclusione di chiunque per ragioni economiche – e di conseguenza di scarsa cultura – parlasse peggio di noi. Abbiamo fatto fare a chi ha di meno di noi una vita da disperati invece di riscattarli dalla loro condizione economica, e in più li abbiamo umiliati chiamandoli ignoranti se per rabbia e disperazione dicevano cose brutte. Hanno vinto quelli che faranno fare a chi ha meno di noi una vita altrettanto di merda, ma concederanno loro l’unica libertà in più rispetto alle zero che gli abbiamo concesso noi: quella di fare schifo.”

Molto più sottile J-Ax, che via Stories ha pubblicato un messaggio sibillino accompgnato dalla canzone Nazi Punk Fu*c off.

Al coro di indignanos si sono inoltre aggiunti anche Eros Ramazzotti, Chiara Galiazzo, Erica Mou, Francesco Bertoli, Marco Carta e Davide Papasidero. Anche Renato Zero si è mostrato furioso per la vittoria della Destra: al ritorno dal suo concerto capitolino di ieri sera, nello stesso albergo di Giorgia Meloni, l’artista si è sfogato urlando contro i giornalisti. Almeno per ora manca all’appello, stranamente, Fedez: la sua reazione però potrebbe arrivare a breve conoscendolo.

