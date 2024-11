Francesca Michielin: con “Christmas Party” celebra l’inizio della stagione natalizia su Amazon Music

Francesca Michielin è l’artista italiana scelta da Amazon Music per celebrare l’inizio della stagione natalizia con il brano “Christmas Party“, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 12 novembre.

La cantautrice, protagonista di questo nuovo progetto, interpreta il brano inedito, scritto in lingua inglese dai cantautori internazionali Laura Veltz, Tori Kelly e Jimmy Robbins, con il suo timbro intenso e inconfondibile.

“Sono molto entusiasta di quest’esperienza in collaborazione con Amazon Music, anche perché è la prima volta che mi cimento in un brano natalizio inedito. Con “Christmas Party” ho avuto l’opportunità di utilizzare la mia voce in una maniera nuova e diversa dal solito. Sono felicissima anche della “City Session” che stiamo preparando, sarà un momento magico e intimo in cui ci divertiremo a riarrangiare i miei pezzi in una chiave più calda e acustica, con un tocco di sperimentazione.” racconta Francesca Michielin.

L’artista sarà inoltre la protagonista del secondo appuntamento di City Session, il primo format live organizzato da Amazon Music, trasmesso sul canale Twitch di Amazon Music Italia, durante il quale si esibirà in una performance unica e indimenticabile, cantando i suoi più grandi successi e ovviamente il nuovo brano natalizio “Christmas Party“.

La canzone è inoltre contenuta nelle playlist natalizie più famose dell’app tra cui “Merry Mix“, “Natale Pop” e sulla popolare stazione “Magia di Natale“.