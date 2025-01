I Follya cantano il diritto di esprimere le proprie emozioni nel nuovo singolo “Don’t Cry”

Follya, Don’t Cry: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 24 gennaio per Benzai Records / ADA Music Italy, Don’t Cry è il nuovo singolo dei Follya (Alessio Bernabei alla voce, Alessandro Presti al basso e Riccardo Ruiu alla batteria), che tornano con un brano che affronta una tematica tanto urgente quanto trascurata come quella del diritto ad esprimere le proprie emozioni.

“La musica è uno specchio della società e riflette i suoi valori, amplificandoli e trasmettendoli. È un linguaggio universale che ispira le nuove generazioni, influenzando il modo in cui vedono il mondo e se stesse. Proprio per questo gli artisti dovrebbero riflettere con responsabilità sui messaggi che veicolano”.

Follya, Don’t Cry: significato del brano

In un mondo in cui la mascolinità tossica è ancora una delle manifestazioni più diffuse e dannose delle aspettative sociali, con Don’t Cry i Follya scelgono di affrontare questo tema con un approccio fresco e ironico, invitando a riflettere su cosa significhi realmente essere uomini oggi.

“Perché fin da piccoli ci insegnano che ‘i veri uomini non piangono’? Questa è una bugia che ci rende solo infelici e soli. In un periodo storico così delicato, dominato da una società che alimenta ogni giorno il maschilismo tossico, con questo brano abbiamo sentito il dovere di andare controcorrente. Se c’è una cosa che ci rende davvero forti, è proprio il coraggio di essere vulnerabili”.

Ed ecco che il brano si trasforma in un manifesto musicale che sfida le convenzioni, proponendo un futuro in cui la fragilità non è più vista come un difetto, ma come una qualità che ci rende autentici, umani e – proprio per questo – capaci di farci prossimi.

Follya, Don’t Cry: testo del brano

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 24 gennaio.