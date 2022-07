Foe canta l’illusione della felicità in “Povero illuso” feat. Nicol

Povero illuso è il nuovo singolo del cantautore pop alternative Foe, negli store digitali dall’8 luglio 2022. Il brano è cantato insieme alla cantautrice pop urban vicentina Nicol.

Foe (all’anagrafe, Samuele Barracco, classe 2001) è un giovane artista di Mazara del Vallo, che ha iniziato a creare la sua musica già a 16 anni. Il suo nome d’arte è l’acronimo di “full of emptiness“, uno stato d’animo nel quale il cantautore si riconosce e che lo porta a cercare sfogo nella musica. Dopo aver scritto i primi brani in inglese accompagnandosi con la chitarra, sono nati alcuni pezzi in italiano, come Guerra Sangue Soldi

Arte. In quel periodo, Foe conosce il producer Dnvr e il bassista Freccia, con i quali sviluppa un sound ricco di sfumature differenti. Il 19 novembre 2021, pubblica per l’etichetta Hokuto Empire il singolo Gelidi, seguito da Paura ad aprile 2022.

Dopo aver prodotto – insieme a Bias, Dnvr e Freccia – il singolo Pare di Nicol, Foe lancia il brano che ha scritto insieme alla cantautrice vicentina. Povero illuso è un brano ritmato ed energico, dal sound accattivante, che si muove tra pop alternative, urban e sonorità elettroniche. Gli stili musicali di Foe e Nicol si uniscono, fondendo due mondi diversi e allo stesso tempo affini. I due artisti sono infatti animati dalla stessa idea di musica come modo di raccontare se stessi e le proprie esperienze, mettendosi a nudo con sincerità.

Povero illuso racconta, con vitalità e malinconia insieme, la ricerca della felicità e la volontà di raggiungerla. Allo stesso tempo, però, racconta anche la certezza che questa sia solo un’illusione momentanea capace di ingannare chi la cerca. “‘Povero Illuso’ parla di una felicità irraggiungibile che probabilmente non esiste, ma che spinge la gente a bramarla“, racconta Foe. “Chi ha scritto quelle parole ha già provato innumerevoli volte a ricredersi, ma ne è uscito sempre sconfitto, ingannato, illuso. Nicol, invece, sente che la sua felicità stia nascendo. È caduta in un sogno in cui vive di immagini nitide, di paesaggi sconfinati e di posti affollati; ma sia lei che io torneremo a cantare di quella estenuante ricerca della felicità e di quanto non ci sia un modo più bello d’illudersi“.

Povero illuso, il testo di Foe e Nicol

Mi scrollerò di dosso

Questi sguardi inutili Ma dai, davvero Non c’è nessuno?

Mi comporterò Come nulla fosse Mai successo

Ma fai sul serio? Povero illuso

Ma qual è il prezzo Per ricominciare? Per farti bene

Devo farmi male Chissà dov’è sepolta La mia felicità

Qui niente ha senso, Qui tutto tace,

Qui è tutto fermo, Qui è tutto uguale

Non esiste un posto più perfetto di così

Ma quale felicità?

Son tutte cazzate

È tutto così com’è

Fottuta curiosità

Sai come ingannare

Un povero illuso come me

Però un giorno lontano ci riuscirò Non è mai solo un caso la fantasia Anche a costo di impazzire, Brucerò

Brucerò

Brucerò

Però un giorno lontano ci riuscirai Non è mai solo aria la fantasia Siedi al posto mio,

Vieni, ti mostrerò

Non c’è modo più bello d’illudersi

Cado in un sogno

Mi gira tutto intorno

Mi gira tutto intorno

Ti sto cercando (Ti sto cercando, ah-ah)

Ti rincorro in un quadro

Che poi cambia sfondo

Mi gira tutto intorno

Mi sto cercando (Mi sto cercando, ah-ah)

Tra il mare e l’asfalto,

In un posto affollato,

In mezzo al deserto,

Il mio cuore aperto

Sento che sta nascendo la mia Felicità

(Felicità)

Qui se mi baci,

Se mi guardi e taci,

Se poi siamo ovunque

Sotto un unico cielo,

Non esiste un posto più perfetto di così

Ma quale felicità?

Son tutte cazzate

È tutto così com’è

Fottuta curiosità

Sai come ingannare

Un povero illuso come me

Però un giorno lontano ci riuscirò Non è mai solo un caso la fantasia Anche a costo di impazzire, Brucerò

Brucerò

Brucerò

Però un giorno lontano ci riuscirai Non è mai solo aria la fantasia Siedi al posto mio,

Vieni, ti mostrerò

Non c’è modo più bello d’illudersi

Non c’è modo più bello d’illudersi Non c’è un modo più bello d’illudersi Non c’è modo più bello d’illudersi