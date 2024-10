Fitza: fuori il mini EP “Dove sei stata?” dell’artista che ha stupito pubblico e giudici a X Factor 2024

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 ottobre il mini EP di Fitza, “Dove sei stata?“, per Edac Music Group, distribuzione Believe.

La cantante ha conquistato pubblico e giudici a X Factor 2024, e nell’EP sono proprio presenti due delle cover che ha portato durante il programma: “When the party’s over” di Billie Eilish e “Hey” dei Pixies.

Fitza ha colpito particolarmente Manuel Agnelli, che l’ha scelta nella sua squadra ma ha poi deciso di eliminarla agli home visit, promettendole però che non si sarebbero persi di vista. Milioni di visualizzazioni sui canali del talent e tante le lamentele sui social dopo l’eliminazione da parte del pubblico, che si era già affezionato alla giovane cantautrice.

L’EP “Dove sei stata?” anticipa il primo singolo inedito dell’artista, “Piano forte“, in uscita il prossimo 15 novembre.

“L’esperienza a X Factor è stata inaspettata, un mix di emozioni, alcune negative, ma soprattutto positive. Sono riuscita a capirmi di più, a sperimentare e a provare cose nuove. Credo di aver acquisito una maggiore consapevolezza e sicurezza sul palco e, più in generale, con la musica. È stato strano approcciarmi ad un mondo così distante dalla mia vita quotidiana, in un certo senso anche liberatorio. E poi sono contenta di aver conosciuto Manuel che è una persona buona e affettuosa. Insomma, è stato un bel percorso.” racconta la cantautrice sul suo percorso a X Factor 2024.