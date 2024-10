Beatrice Fita in arte Fitza, il suo percorso ad X Factor 2024

Beatrice Fita X Factor 2024 in arte Fitza è una giovane cantante che ha colpito particolarmente Manuel Agnelli definendola una delle concorrenti più interessanti e promettenti

Beatrice Fita – la storia

La giovane cantante è della provincia di Como ed è nuova sullo scenario musicale, di lei troviamo poche tracce, se non su Spotify dove è contenuto un EP pubblicato a febbraio 2024. Sappiamo che ha lasciato il liceo linguistico in cui non si trovava a suo agio, probabilmente per seguire il suo sogno “musicale”.

Ecco cosa scriveva a gennaio sul suo profilo IG:

La musica é sempre stata parte integrante della mia quotidianità, nelle cose che dico e faccio, ma ho sempre avuto paura di espormi con lei, di non essere abbastanza, di non meritarmela.

A luglio ho preso una decisione, dopo tante incertezze, tante volte che dicevo “lo faccio” ma poi non combinavo niente.

Ho ripreso in mano la mia vita e con essa la musica, in modo piú serio, piú costante, cosí ho contattato (Davide Lasala) e da li é partito tutto! Prima con Senza amore poi il resto dell’ep.

Ringrazio un sacco per tutto l’aiuto che mi hanno dato Davide Lasala e Andrea Fognini, senza loro tutto questo non sarebbe stato possibile.

Non sono una brava a spiegarmi, spero peró che lo faccia la musica per me.

beatrice fita – X factor 2024 AUDIZIONI e bootcamp

Durante le audizioni, Beatrice ha regalato un’interpretazione profonda di When The Party’s Over, ottenendo una standing ovation dai giudici. Manuel Agnelli ha lodato la sua sensibilità e ha sottolineato come la sua voce sia in grado di trasmettere emozioni autentiche, riconoscendo il suo enorme potenziale​. Achille Lauro ha apprezzato la sua delicatezza e precisione, mentre Paola Iezzi ha elogiato la capacità di Beatrice di trasmettere emozioni autentiche, affermando: Non hai solo cantato, ci hai raccontato una storia.

.Durante i Bootcamp, Beatrice ha scelto un brano molto particolare, In ár gCroíthe go deo dei Fontaines D.C., dimostrando ancora una volta la sua versatilità e capacità interpretativa. Questa scelta l’ha portata a guadagnarsi un posto nella squadra di Manuel Agnelli, che ha apprezzato la sua originalità e coraggio artistico​

Foto di Virginia Bettoja