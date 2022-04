Oltre 40 anni di carriera ed un compleanno da festeggiare con noi di All Music Italia... auguri a Fiorella Mannoia.

Ho un desiderio e qui lo scrivo: ho conosciuto, ci ho anche parlato, giusto uno scambio di saluti e pochi vezzi, ma non ho mai intervistato l’artista che oggi compie gli anni… Fiorella Mannoia. E come giornalista musicale questo è uno smacco.

A dire il vero non c’è mai stata l’occasione perché, per uno strano quadro astrale, non ero mai libero ed a disposizione degli incontri stampa stabiliti e quindi mi è persino toccato vedere la grande artista, uno dei miei sogni, intervistata dal direttore Longo, che interviste in genere non ama farne. Ammetto che ho provato tanta invidia con anche la schiumetta ai lati della bocca!

Va bè, cose che succedono ma Fiorella sappi che ti aspetto per una bella story!

Intanto mi tocca, e con vero piacere, scegliere la top 20 fra le tante meraviglie della nostra, per festeggiarne il compleanno. Inutile che stia a dire quanto la cosa mi sia risultata complicata ed allora ho preso una decisione inserendo addirittura dei fuori gara.

Anzi tutto la canzone delle canzoni, quella che conoscono pure i bambini, che è il manifesto, il vero punto di snodo di una grande carriera, ovvero quella Quello Che Le Donne Non Dicono che nel 1987, per la penna della coppia Ruggeri/Schiavone le valse l’ottavo posto a Sanremo, il premio della critica ed un faro acceso addosso come nuovissima scelta credibile per tutti i cantautori impegnati che però non disdegnavano la sapiente scrittura pop.

Metto poi fuori gara anche le tante cover che Fiorella ha riproposto, talvolta scegliendole persino come singoli dai suoi progetti discografici. In questo caso ho generato una top 3 a parte. Ed eccola a voi

3 La Casa In Riva Al Mare ( Lucio Dalla – 2013 )

2 Sally ( Vasco Rossi – 1999 )

1 Io Che Amo Solo Te ( Sergio Endrigo – 2008 )

E adesso si che posso stilare una classifica che non tiene conto ne delle grandi penne reinterpretate, ne tanto meno del pezzo della vita. E posso tener conto dei vari aspetti della carriera di Fiorella e cioè delle canzoni basate su grandi testi da interpretare, dei suoi momenti più pop ( di cui quasi mai lei tiene conto e le vorrei tanto chiedere ) , di quelli che con dovuta circospezione l’hanno avvicinata sia al folk che alla tradizione partenopea, lei da romanaccia d.o.c., da sempre però vicino a Napoli ed ai napoletani ( e non a caso l’adoro anche per questo, ma sono di parte ).

Come sempre, avvertimento a chi ci legge, si tratta di una classifica realizzata di pancia, delle canzoni che oggi, non ieri e non domani, mi sparerei a palla su una pennetta da usare in auto mentre guido e penso: auguri quindi a Fiorella Mannoia.

