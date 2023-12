Festival di Sanremo: chi non trova più il biglietto per l’Ariston?

Tra i tantissimi artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo alcuni di loro non vi prendono parte da diversi anni, sicuramente per vari motivi, chissà quali?

Questo articolo non vuole rievocare le meteore sanremesi ma bensì ricordare quegli artisti che dopo la loro ultima partecipazione al Festival hanno deciso di non tornare in gara o, purtroppo, hanno presentato canzoni che non sono state scelte da chi si è avvicendato alla guida del Festival. Chissà se sempre per demeriti del pezzo o per logiche più di mercato che artistiche.

Nello specifico abbiamo selezionato i cantanti che non partecipano da più di dieci anni e che attualmente sono ancora in attività.

Cliccate in basso su continua per partire nel non nostro nuovo viaggio legato al Festival di Sanremo di cui, ricordiamo, domenica 3 dicembre scopriremo il cast dell’edizione 2024.