X Factor 2023: Fedez risponde alle accuse di Morgan e tira in mezzo anche Giorgia Meloni

Fedez risponde agli attacchi di Morgan direttamente dal palco di X Factor.

Dopo la cacciata dal talent show di Sky, evento accaduto ormai due settimane fa, Morgan ha continuato ad attaccare X Factor e i suoi ex colleghi attraverso i social ma anche dai microfoni di Striscia la Notizia dove ha parlato di programma pilotato, di un sistema che controlla il programma con a capo Fedez, Warner Music ed Ecletic e diverse altre accuse.

Tra le ultime rivelazioni c’è quella di Fedez e Zo Vivaldi, Frontman degli Stunts Pilots, che avrebbero collaborato in passato per un disco di Fedez, “Paranoia Airlines“. Il rapper non ha gradito questo attacco ad uno dei concorrenti e ha giù spiegato la situazione e il fatto che lui e il ragazzo non si sono mai incontrati di persona.

Questo concetto Fedez ha voluto però ribadirlo in diretta durante la semifinale di X Factor subito dopo l’esibizione degli Stunt Pilots:

“Io e Lorenzo non ci siamo mai visto, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è?”

Federico, dopo settimane di silenzio, ha voluto togliersi tutti i sassolini dalle scarpe con una risposta netta e decisa con tanto di citazione al famoso “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” detto dall’ex amico e collega, Luis Sal, in un video:

“Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma. Se pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei qui dentro e non quando ti hanno dato un calcio e ti hanno buttato fuori“.

Le parole conclusive di Fedez, parole che hanno fatto sbiancare anche Emma seduta al tavolo dei giudici prima di esibirsi come ospite, hanno tirato in mezzo anche l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni:

“Io sono solo un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la mamma, con l’avvocato e per entrare qui dentro non ho dovuto leccare i piedi ne a Vittorio Sgarbi ne a Giorgia Meloni. Ciao Marco.”