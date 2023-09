Fedez: sei settimane di prognosi per il rapper. Riuscirà ad essere presente ai live di X Factor?

X Factor Fedez sarà presente ai live?

Ore di apprensione per tanti persone, fan e non, nella giornata del 29 settembre. Con una criticatissima storia Instagram Chiara Ferragni ha comunicato che avrebbe abbandonato d’urgenza la settimana della moda a Parigi per tornare in Italia per un’emergenza postando quindi una foto per ringraziare la migliore amica che era al suo fianco in quel momento.

Solo nelle ore successive si è appreso che Fedez era stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Una notizia che ovviamente ha creato molta paura anche alla luce del fatto che il rapper lo scorso mese di marzo è stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas.

Per fortuna questo ricovero non è legato alla patologia ma ad un’ulcera sanguinante. Dopo essere stato sottoposto a trasfusioni di sangue le condizione di Fedez sono ora stabili e, da quello che dichiara all’Adnkronos Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano che lo ha operato in passato, sarà dimesso in pochi giorni, 3/4 probabilmente.

Per questo tipo di casi, dichiarano i medi, “il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane“. E qui sorge una domanda lecita.

Fedez è uno dei giudici dell’attuale edizione di X Factor che ha appena finito di trasmettere le tre puntate di Auditions. Mancano quindi solo altre tre puntate, meno di un mese, all’inizio della fase dei live del programma, l’unica in diretta.

Riuscirà Fedez a tornare in forma per quella fatidica data, il 26 ottobre? E se non sarà così, consapevoli che la salute prima di tutto, cosa accadrà?

Il rapper sarà presente in collegamento, soluzione usata tante volte nel talent concorrente, Amici, negli anni passati quando uno dei professori era affetto da Covid?

Oppure, soluzione probabilmente più difficile da ipotizzare per questioni di palinsesto, potrebbe slittare la partenza dei live di X Factor di una settimana?

Al momento è impossibile andare oltre alle ipotesi. Di certo questo edizione di X Factor non è particolarmente fortunata visto che negli scorsi mesi, a registrazioni del programma già effettuate, anche la conduttrice Francesca Michielin, ha avuto problemi di salute.

In attesa di ulteriori notizie la redazione tutta di All Music Italia si unisce nel fare un grande in bocca al lupo a Fedez.

Foto di copertina di Virginia Bettoja