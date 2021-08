Fedez, dopo il contenzioso con la Rai, rifiuta l’invito a presenziare ai Seat Music Awards

La notizia arriva da fonte attendibile, ovvero il sito Davidemaggio.it… Fedez, invitato ai Seat Music Awards 2021, ha deciso di non presenziare alla cerimonia che assegna ogni anno su Rai 1 i premi della musica italiana.

Partiamo da due considerazioni. Dopo il caso scatenatosi dopo l’accusa di censura al Concerto del Primo Maggio Roma in onda su Rai 3, è nato un contenzioso legale tra l’azienda di stato e il rapper.

Secondo il regolamento Rai pertanto Fedez non potrebbe nemmeno prendere parte alla manifestazione in quanto è modus operandi dell’azienda vietare qualsiasi collaborazione, in caso di presenza di contenziosi legali, con la controparte. Quindi Fedez non potrebbe nemmeno essere contrattualizzato dalla Rai.

In questo caso la questione è diversa in quanto ad organizzare l’evento in due prime serate (più un pomeridiano, vedi qui) è una ditta esterna, ovvero la società di booking ed eventi Friends & Partners. Inoltre, come sottolineato da Davide Maggio, la manifestazione è finanziata da uno sponsor, Seat per l’appunto.

Da qui la possibilità di invitare ugualmente Fedez ai Seat Music Awards, palco sui cui spetterebbe di stare in quanto vincitore di diversi premi per i singoli multiplatino Mille, Chiamami per nome, Bella storia e Bimbi per strada (Children).

Come riporta il noto sito televisivo però è stato lo stesso Fedez, per coerenza, a decidere di non presenziare alla manifestazione dicendosi occupato con un altro impegno.

Insomma Fedez non sarà presente alla manifestazione su Rai 1, tanto in ogni caso i premi sono vinti e quindi gli saranno recapitati dall’organizzazione dello show.