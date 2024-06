Fedez ha aperto un profilo OnlyFans: l’annuncio a sorpresa

In occasione di una delle ultime puntate de “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani, nota trasmissione radiofonica di Radio 24, Fedez ha deciso di fare un annuncio in pompa magna: il rapper, in questi giorni in radio con il singolo “Sexy Shop” al fianco di Emis Killa, ha infatti scelto di aprire un profilo su OnlyFans.

La notizia è arrivata tramite un audio WhatsApp inviato da Fedez stesso a Cruciani, che “con il suo permesso” l’ha fatto ascoltare al suo pubblico radiofonico di fedelissimi.

profilo onlyfans di fedez: “Tutti mi dicono che devo ripulire la mia immagine e io apro un canale”

La news è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno nella trasmissione radiofonica, nonché un’anteprima assoluta, visto che Fedez, per sua stessa ammissione, non ne aveva ancora parlato con nessuno. L’artista ha così fatto il suo annuncio:

“Ho firmato una collaborazione con OnlyFans per un mio canale, lo dico a te prima che ai miei genitori. […] Tutti mi dicono che devo ripulire la mia immagine e io apro un canale”

Considerata la nota piattaforma online sono in tanti a chiedersi esattamente che tipo di contenuti saranno presenti e se, eventualmente, il cantante si farà vedere senza veli o addirittura impegnato in atti intimi. Fedez però avrebbe messo a riguardo le cose in chiaro, specificando come riporta anche Biccy: “Se farò vedere cose strane? No, ma va, ma che. Un sacco di star americane lo usano per mettere i cavoli loro senza esagerare. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”.

Ovviamente per vedere i suoi contenuti esclusivi, i suoi follower dovranno pagare una quota.

Cos’è OnlyFans

La piattaforma, per chi in questi anni avesse vissuto dentro ad una caverna, è un sito che permette il caricamento di foto e video che vengono pubblicati da creator e ai quali si può avere accesso solo previo abbonamento. Le opzioni, in questo senso, sono varie: si può scegliere di far pagare un abbonamento mensile oppure uno annuale, e gli utenti ovviamente possono selezionare la modalità di iscrizione che preferiscono. Anche chiamato OF, la piattaforma è diventata celebre soprattutto per contenuti di natura VM18.

Nulla vieta però di caricare anche foto e video del tutto innocenti. Si tratta tra l’altro di una realtà online che in tempi non sospetti aveva contribuito anche all’attività promozionale di un artista come Villabanks.

A proposito, proprio di recente, secondo indiscrezioni riportate dal magazine Gente, sembra che al party di lancio di “Sexy Shop” fossero presenti anche delle ragazze che hanno fatto di OnlyFans il loro lavoro. C’è infatti chi è riuscito a trasformare la presenza sulla piattaforma in una vera e propria attività imprenditoriale, con guadagni ingenti.

Credits immagine di copertina: Roberto Graziano Moro