sogni, sensuali e liberi, nel video di “Sexy Shop” di Fedez ed Emis Killa

A venti giorni dal rilascio sono quasi 10 milioni gli ascolti sul solo Spotify di Sexy Shop, l’atteso brano che ha visti riuniti Fedez ed Emis Killa. A partire dal 20 giugno è fuori anche il video ufficiale del pezzo in bilico tra pop, dance e rap.

Nel video, diretto da Byron Rosero con produzione Borotalco, viene raccontato un film immaginario creato dalla mente dei due artisti. Del resto Emis Killa è un grande appassionato di cinema, come dimostrato dal suo ultimo disco, Effetto notte.

Gli elementi cardine del video sono la sensualità e il desiderio… svegliarsi in un sogno per entrare in un altro – dove non c’è limite alla libertà e all’immaginazione. E’ la rappresentazione della fantasia fatta realtà, dove vari scenari si intrecciano in questo viaggio immaginario.

I simboli di sfida e libertà sono rappresentati dal toro meccanico, prova di coraggio e seduzione. Nel video, la figura femminile è estremamente significativa, poiché rappresenta non solo la sensualità, ma anche la profonda anima di ognuna, una presenza che brilla di luce propria.

Qui a seguire il video do Sexy Shop, che vede i due rapper, Fedez ed Emis Killa, affiati e “partner in crime”.